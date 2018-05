A caminho do Norte do Afeganistão

No twitter @AdrianaCarranca

Sigo amanhã bem cedo para o Norte do Afeganistão, uma região até pouco tempo considerada relativamente segura e, durante muitos anos, livre do Taleban. Hoje, seu povo vive na eminência da chegada dos radicais islâmicos, que voltaram a dominar 82% do país. Nos próximos três ou quatro dias, provavelmente, estarei sem comunicação, já que viajarei para uma área predominantemente rural, aos pés das montanhas, na fronteira com o Tajiquistão. Assim que conseguir um acesso, mando notícias! E prometo responder aos postings na volta a Cabul!

*

