Dubai-Cabul

Estou no vôo 4Q 202 da companhia aérea afegã Safi Airlines com destino a Cabul, no Afeganistão e é aqui que a minha viagem começa. Tive de vir a Dubai para pegar esse vôo porque, alegando questões de segurança, a comunidade europeia baniu, em novembro, todas as empresas afegãs do seu espaço aéreo – a Safi tinha vôos diretos da Alemanha, assim como a estatal Ariana e a Kam Air, fundada em 2003.

Foi um golpe especialmente para a Safi, criada em 2006, cinco anos após a queda do Taleban, por um empresário local para “conectar o Afeganistão com os principais centros de negócios do mundo”. A empresa orgulhava-se de ser a primeira na história do Afeganistão reconhecida pela International Civil Aviation Organization, a agência da ONU responsável por estabelecer padrões de segurança para o setor de aviação. A empresa continua voando de Dubai.

A fé une as pessoas? Que nada! É o consumo

Já passava de meia-noite e o aeroporto fervilhava. O consumo parece unir a todos nesse portão de entrada para o mundo muçulmano que é Dubai. Há muitos homens barbudos, de chinelão e dishdasha – aquela camisolona branca que os árabes dos emirados costumam usar – tirando, com seus iPhones, fotos dos carros de luxo expostos no hall. Disputam com homens de terno e jeans, mulheres de vestido e cabelos à mostra, a vitrina de iPads, celular 4G e outras maravilhas da tecnologia. Os olhos sob o niqab preto percorrem outra vitrine, de joias – e elas compram como se estivessem na feira. Mas, no geral, há menos rostos cobertos nesse aeroporto árabe, hoje, do que havia no de Londres, onde eu embarquei, e certamente nas ruas de Paris, onde elas se recusaram a sair descobertas, no primeiro dia de proibição do véu na França.

Aqui ninguém está preocupado com isso. Os mulás estão mais ocupados a falar no celular com aquele fone sem fio sob seus turbantes – um deles pragueja tão alto em árabe que parece falar aos céus, mas está apenas no telefone.

E eu que esperava ver alguma burca no check-in da Safi, encontrei jovens meninas de calça jeans, sandálias de dedo mostrando as unhas pintadas de laranja. Algumas estão sem o véu. No banheiro feminino, duas afegãs se preparam para o vôo com cremes e muita maquiagem; o contorno dos olhos reforçado, sombra, blush, cílios postiços. Parece estranho vê-las se arrumar para, em poucas horas, desembarcarem num país em guerra. Mas mesmo vivendo a guerra, elas têm vaidades; no meio daquele inferno que é o Afeganistão, alguém querido as espera no aeroporto de Cabul e elas querem estar bonitas.

Eu não achei que veria estrangeiros no vôo duas semanas depois da morte brutal de dez funcionários da ONU em Mazar-e Sharif, mas encontro quase a metade do avião ocupada por mulheres e homens loiros de olhos azuis, calça safari, tênis e mochilão NorthFace, cabelos desgrenhados e nada sobre eles. Eu aguardo o momento em que as mulheres irão colocar o véu – o meu está a postos, enrolado o pescoço.

Uma das aeromoças também é loira de olhos azuis; a outra é afegã. Elas não usam véu e vestem um terninho de corte moderno, com o blazer curto, acima dos quadris sob calça justa, apesar dessa ser uma companhia afegã; a companhia só não serve bebidas alcoólicas. Ao meu lado está um afegão vestido com o tradicional salwar sameez (o terno deles, composto de uma bata longa e calças largas no mesmo tecido e cor); ao lado dele, uma americana de meia idade, saia no joelho e meia fina preta faz sudoku. Quando a TV mostra um programa de ‘pegadinhas’, nós rimos das mesmas coisas, apesar das diferenças.

Tempo de vôo: 2:30. Chegada prevista em Cabul: 6:30. O tempo é bom. E quando surgem as montanhas da imponente cordilheira de Hindu Kush, o avião parece voar perto demais dos picos ainda cobertos de neve. Dá a impressão de poder tocá-los com as mãos. Elas de repente terminam e a planície que segue é Cabul. Helicópteros e aviões de guerra, acampamentos militares; um cemitério de tanques russos para nos lembrar que os conflitos aqui não são de hoje.

É a minha segunda viagem ao país. E eu temo que nada tenha mudado desde a última visita, no outono de 2008.

