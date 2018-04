Que país é esse?

Ok, talvez o fato de que as mulheres estejam com os cabelos cobertos – hijab – na última imagem tenha denunciado tratar-se de um país muçulmano. Mas não pude acreditar, quando li o artigo Era Uma Vez no Afeganistão, na revista Foreign Policy, de que se tratava realmente do Afeganistão. As fotos acima foram reunidas pelo afegão Mohammad Qayoumi, da California State University. Ele cresceu em Cabul até ir estudar nos Estados Unidos, em 1978, um ano antes da invasão soviética.

As imagens não retratam, certamente, o mesmo Afeganistão de hoje, tampouco aquele que eu conheci, em 2008. O Afeganistão já foi uma nação moderna. Isso, antes da invasão russa e da insurgência patrocinada pela C.I.A., que armou os mujahedin, criou Osama Bin Laden e resultou em uma guerra civil tão sangrenta que levou os afegãos a acreditarem que até o Talebã seria melhor do que aquilo. E foi essa a série de eventos que transformou o Afeganistão acima neste: