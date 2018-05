Guns and roses

No twitter @AdrianaCarranca

Acordo com as galinhas. Desço para apanhar uma xícara de chá. Lá está ele, entre as roseiras do jardim. Mãos enfiadas na terra. Tem dificuldade para se movimentar. Apoia-se sobre o pé direito, inclina o tronco para baixo, segura o joelho esquerdo com as duas mãos e leva-o até o outro lado da cerca. A outra perna segue, mas ele perde o equilíbrio e cai de bunda no chão.

Abdul Jalil tem apenas 20 anos. Há sete meses, vive com uma perna só. Ainda não se acostumou com a nova prótese, colocada há dois dias.

Ele lutava com as forças dos Estados Unidos nas montanhas da província de Paktika. Havia um dia e uma noite que o confronto não cessara. Os americanos calculavam haver cerca de 300 milicianos Taleban nas redondezas. E eles estavam cada vez mais perto. Tiros. Explosões. O conflito se aproximava como uma chuva de verão. De repente, Abdul sentiu um puxão, como se o chão levantasse num tranco sob seus pés. Desmaiou. Só recobrou a consciência no hospital, já sem a perna. Teve sorte.

Quinze soldados afegãos, como Abdul e o melhor amigo dele, perderam a consciência naquele mesmo momento e nunca mais voltaram. Quinze corpos a mais no saldo de mortos na guerra do Afeganistão. Quinze viúvas e umas dezenas de órfãos a somar seu fardo a uma sociedade que já tem muito com que se preocupar – desprotegidas, sem direito a herança, elas dependem da solidariedade de um homem da família que lhes dê abrigo e o que comer aos filhos; a maioria das afegãs é analfabeta, que dirá poder trabalhar.

Aproximo-me de Abdul. Ele não fala inglês, só sorri. Aponta os botões de rosas prestes a abrir. Não é comum ver meninos da idade de Abdul tão dedicados a flores no Brasil. Mas os afegãos adoram seus jardins internos, pequenos paraísos particulares, ilhas de paz no caos de um país inteiro destruído por sucessivos conflitos. E rosas; são obcecados por rosas. Todo quintal afegão que se preze tem roseiras. A primavera é sua estação preferida. Mas também a mais violenta.

Abdul Jalil

Quem dera Abdul pudesse passar o tempo a cuidar de suas roseiras, na pequena chácara onde vivia com a família no vilarejo de Khojahor, na província de Tahor. Com a ajuda do mulá, ele me conta que lá cultivavam trigo, algodão, melão. Um dia o pai cravou a pá em uma antiga mina soviética. Ficou cego. A plantação mal dava para o sustento, então. E os cinco filhos foram arranjar o que fazer. Abdul largou suas flores e foi pegar em armas. Ganhava 1,4 mil por mês – ou R$ 51. Está noivo, mas, desempregado, terá de adiar o casamento. O outro irmão é policial em Urdu. Um terceiro ficou para cuidar da horta com a ajuda dos pequenos.

*

Saio para fazer entrevistas, entrevistas e mais entrevistas chatas – forças alemãs, que controlam a área, um diplomata com discurso pronto, o governador local. Mas a notícia está na gente que sente na pele as decisões tomadas nos gabinetes. Eu volto para a clínica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e decido acompanhar médicos em visitas domiciliares.

Roseiras, uma vaca amarrada em um tronco de árvore, uma vasta horta. Azizullah, o velho camponês, me diz só sair de seu pequeno pedaço de chão morto. “E então eles (Taliban) podem me enterrar aqui mesmo”, diz, fincando a pá na terra. Ele tem 58 anos, é tajik e essa é a terra dos tajiks. “Para onde ir? O que mais eu poderia fazer além lutar? Sim, tenho medo, mas se os Taleban vieram e trouxerem insegurança de novo para esse solo, como nos tempos dos russos e da guerra civil, eu vou desenterrar minhas armas e lutar contra eles”.

Em pequenos quartos ao redor das roseiras, como é desenhada quase toda casa afegã, moram Azizullah, a mulher, 8 filhos, a nora e o neto Hussein, de dois anos. Ele me convida para entrar. A sala tem apenas tapetes e travesseiros para descansar as costas. “Eles (Taleban) se fazem passar por muçulmanos, mas não são! Há um provérbio no Corão que diz ‘devemos buscar conhecimento, do nascimento à morte’. Nosso Corão diz que não devemos matar outros muçulmanos, mas eles matam muitos muçulmanos nos mercados, bazar, mesquitas, com seus homens-bomba. Diz também que quando matamos outro ser humano, nós estamos matando toda a humanidade. Os Taleben são apenas criminosos comuns”.

Um homem prepara-se para rezar no jardim

*

Volto ao mercado para falar com o povo. Cada um tem sua própria história de guerra para contar. O feirante Ahmad Jan, de 55 anos, ia comprar vegetais e frutas em Barak, quando a força aérea russa bombardeou a região. Os russos foram embora e ele um dia acabou sequestrado pelos Taleban quando fazia compras em Jalalabad – logo o deixaram ir. Na barraca ao lado, Abul Shokor, de 32 anos, é personagem de outra guerra, mais recente. Ele acaba de chegar de Kandahar, onde lutou três anos contra os Taleban, ao lado das forças militares afegãs. Encheu-se dos conflitos e voltou para vender bugigangas em Faizabad. As histórias seguem. Um vendedor de pipas, o curandeiro da cidade, um açougueiro, cada qual com sua tragédia, suas roseiras e o desejo de manter os Taleban longe dessas terras.

*

Comentários anti-semitas, islamofóbicos e anti-árabes, racistas, discriminatórios ou que coloquem um povo, raça ou religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os comentários devem ter relação com algum dos temas do post. O blog está aberto a discussões educadas, relevantes e com pontos de vista diferentes.