Crianças sudanesas refugiadas no Chade ganharam lápis de cor e papel para se distrair da própria realidade. Mas, o que retrataram está bem longe da inocência dos desenhos infantis. As imagens chocaram os agentes da ONG britânica Waging Peace. Trazem os horrores do genocídio que elas testemunharam, com os próprios olhos, em Darfur. Mais imagens no site da BBC.