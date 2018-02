Irã, Brasil e o futuro dessa relação

Com a proximidade do aniversário da Revolução Islâmica no Irã, dia 11, o primeiro desde que estouraram os protestos contra supostas fraudes nas urnas nas eleições presidenciais, em junho, convidamos* a historiadora e escritora Marcia Camargos, autora de O vôo do Albatroz, sobre a travessia de um refugiado iraniano para o Brasil, e o cineasta Flavio Rassekh, de origem iraniana, para um bate-papo sobre direitos humanos no país. Hoje, na TV Estadão.

* Convidamos também para essa conversa um representante da Embaixada do Irã no Brasil, mas, conforme informou o assessor do órgão, não foi possível conciliar a agenda dos diplomatas, que ficam em Brasília, com uma viagem para São Paulo, onde está o estúdio da TV Estadão. Eles se colocaram à disposição para futuras entrevistas.