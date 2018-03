Você já teve vontade de abraçar uma árvore? Então, seu lugar é aqui!

O Tree Hugger (abraçador de árvore, na tradução literal) é um completo – e divertido – blog sobre sustentabilidade. Foi eleito um dos 50 blogs mais poderosos do mundo pelo jornal britânico The Observer. Traz úteis e, às vezes, estapafúrdias dicas para que pessoas comuns se tornem “green” (verdes), ou seja, adquiram hábitos ambientalmente sustentáveis no seu dia-a-dia. Como, por exemplo, na sessão How to Go Green in Your Sex Life (como tornar “verde” a sua vida sexual). Coisas como usar camisinhas biodegradáveis e comprar uma cama de bambu. O post de hoje traz as melhores cidades americanas para se viver, a pé. Nas demais, a opção é utilizar carros movidos a energia renovável (foto).

Let’s go green!