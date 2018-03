Achei interessante como o idioma farsi, ou persa, falado no Irã, diz (literalmente!) muito sobre a localização geográfica do País. Escrito, parece com o árabe, do qual utiliza uma versão do alfabeto, mas soa como uma mistura de hindu e chinês. Quem tiver curiosidade de ouvir um pouquinho do idioma, pode entrar na página de notícias em persa da BBC. Tashakkor (obrigada)!

O farsi é o 28º idioma mais falado do mundo, mas está entre os dez mais utilizados na blogsfera, que já tem 70 mil blogs iranianos.