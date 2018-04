Mudanças no blog Pelo Mundo

O blog Pelo Mundo traz algumas novidades. Como costumo ler ou fuçar novos títulos no fim de semana, o blog trará Um livro às segundas, com sugestões de títulos de alguma forma relacionados ao tema dos direitos humanos e das relações interculturais, e Uma foto às sextas, com a imagem mais marcante da semana. Conto com os leitores para o envio de dicas e imagens!

Em outra nova categoria, Agende-se, colocarei dicas de cursos livres e acadêmicos, treinamento profissional, eventos e outros acontecimentos nas áreas de desenvolvimento, direitos humanos, direito humanitário, políticas sociais etc.. Em Trabalhe na área, publicarei links para vagas no Brasil e no mundo também nesses setores. São oportunidades de estágios, empregos e voluntariado para ONGs, agências da Organização das Nações Unidas, fundações e institutos sem funs lucrativos.

Para os posts em geral, criei a categoria Pelo Mundo, dividindo regionalmente os assuntos – África, América do Norte, América Central e Caribe, América do Sul, Ásia e Oceania, Europa, Oriente Médio e Ásia Central -, conforme critérios do Ministério das Relações Exteriores. Quando o tema for nacional, entrará na categoria Enquanto isso no Brasil…

Espero que gostem!

Abraços,

Adriana Carranca