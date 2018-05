Noite de insônia em Cabul

No twitter @AdrianaCarranca

4:27. Foi quando olhei no relógio de parede pela última vez. Não consigo dormir nesse quarto frio. A temperatura deve estar abaixo de zero e não há aquecimento na casa – a maioria das casas afegãs, mais de 90% do país, não tem energia elétrica; a classe média se vira como pode com geradores a diesel. O jovem hazara que é uma espécie de faz-tudo da casa gentilmente me trouxe mais cedo um cobertor extra, que mais parece um tapete de tão grosso e pesado. Ajuda muito, mas o sono não vem. A noite toda os helicópteros e aviões militares sobrevoam Cabul, em direção a alguma zona de combate. A luz do abajur oscila e eu deixo a lanterna à mão. Logo ouço o chamado para a reza, a melodia religiosa que ecoa das mesquitas por toda a cidade – a primeira das cinco orações diárias que os muçulmanos seguem se dá pouco antes do sol nascer. Na primavera, portanto, antes das 5 horas. Aqui acorda-se todos os dias com essa música. Os galos só começam a cantar mais tarde. E deve haver muitos galos nessa vizinhança. Há também muitos cachorros de rua, mas, ainda bem, não os ouço uivar como descreveu Ann Jones em Cabul no Inverno sobre as noites nevadas da capital – e as manhãs em que ela encontrava os cães já mortos, congelados. E eu penso nos campos de refugiados que visitei em 2008, onde toda a gente vive em barracas improvisadas de pano, chão de terra batida e nenhuma proteção. Morre-se de frio, literalmente, nesse país.

Amanhece e eu consigo finalmente dormir por boas três, quatro horas. Já tenho um celular afegão e começo o meu dia fazendo ligações e planos para os próximos dias.

*

