Notícias da Terra Santa

No dia 17 de novembro, embarquei para uma viagem de três semanas a Israel e territórios palestinos. Foi a primeira vez que coloquei os pés na região mais disputada do mundo.

A primeira parte da viagem, em Israel, foi feita a convite da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e do Harry S. Truman Institute for the Advancement of Peace, da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde o grupo de quatro jornalistas brasileiros e dois argentinos participou de um programa acadêmico sobre os conflitos no Oriente Médio. A segunda parte, à Cisjordânia e Faixa de Gaza, foi feita pelo Estado. As matérias foram publicadas nos dias 27, 28 e 29 de dezembro e serão reproduzidas aqui na íntegra, junto ao material completo da viagem.

A série sobre Israel e os territórios palestinos, escrita como um diário durante os 21 dias de viagem, reinaugura o blog Pelo Mundo.

Um feliz 2011 a todos!