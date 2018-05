No twitter @AdrianaCarranca

Eu estava no táxi voltando de um encontro com estrangeiros que vivem aqui quando, sem querer, quebrei o silêncio num susto: “O Rio Cabul agora tem água!?”. Hoan, o motorista, soltou uma longa gargalhada. Acontece que, em 2008, quando estive no Afeganistão pela primeira vez, o Rio Cabul, que corta o país do oeste para o leste e deveria desaguar no Paquistão, transformara-se em um colorido e fedorento amontoado de lixo seco – sacos e sacos de tudo o que se pode imaginar – numa espécie de alquimia da má sorte. Como se tudo o que tocasse o Afeganistão virasse coisa ruim. Não bastasse a miséria, a guerra, a ignorância, o Afeganistão enfrentou, nos últimos 30 anos, a pior seca de toda a sua história. Então, quando eu vi a água correr no Rio Cabul, fiquei mesmo feliz pelos afegãos. Os deuses parecem ter dado uma pequena trégua a esse povo sofrido.

Por uma coincidência divina, minutos depois, quando Hoan tentava me explicar o milagre do reaparecimento das águas no Rio Cabul, uma forte chuva caiu sobre a cidade. Hoan reclama do trânsito que já é caótico e fica ainda pior. Buracos viram crateras; a poeira, lama. E ninguém enxerga nada nas ruas já escuras de Cabul, que dirá embaixo d’água. “É ruim (para os motoristas e pedestres), mas é bom (para o povo afegão). Não se pode ter tudo”, resigna-se Hoan.

O inverno, ele diz, foi rigoroso, por isso as montanhas da Hindu Kush ainda estão cobertas de neve, apesar de já estarmos na primavera. “É ruim (mais afegãos morreram de frio nesse inverno), mas é bom (porque a neve agora derrete e enche de novo o Rio Cabul, irrigando pelo menos parte dos já limitadíssimos 15% de terras aráveis do país; e, quem sabe, as famílias voltarão a ter o que comer, porque, seco de rachar, o solo só serve mesmo para plantar papoula, matéria-prima do ópio e da heroína que tem o Afeganistão como maior produtor e exportador mundial). Nesse país castigado, não se pode mesmo ter tudo…

1h em Cabul. Os meninos da casa são tão gentis que, sem eu ter de dizer nada (suspeito que apenas por eu ter pedido um cobertor extra na noite anterior), eles aparecem sorridentes com um pequeno e velho aquecedor elétrico no quarto. Eu esquento o ambiente o bastante e desligo o aparelho para não gastar energia, privilégio de poucos nesse país.

