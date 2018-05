Viagem ao Afeganistão

No twitter @AdrianaCarranca

Inicio hoje uma viagem muito particular, um mergulho na distante cultura afegã. Durante o próximo mês, viajarei pelo Afeganistão, com o objetivo pessoal e genuíno de saber até que ponto é possível aproximar mundos tão diferentes. Para isso, é preciso estar aqui, viver o cotidiano com eles e como eles vivem. Mando notícias, sempre que o acesso à Internet deixar. Publicarei os relatos aqui no blog. Acompanhem!

