Volto logo!

Adriana Carranca é jornalista e escritora. Autora de três livros de não-ficção: o infantil Malala, a menina que queria ir para a escola (Companhia das Letrinhas), O Afeganistão depois do Talibã (Editora Record) e O Irã sob o Chador (Editora Globo), em co-autoria, finalista do Prêmio Jabuti na categoria livro-reportagem. Facebook: https://www.facebook.com/adriana.carranca.oficial. Twitter e Instagram: @adrianacarranca