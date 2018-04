As escolhas de Araquém

O fotógrafo Araquém Alcântara (Nilton Fukuda/AE)

Conversei com o fotógrafo Araquém Alcântara, famoso pelos belíssimos livros com imagens de natureza, e pedi a ele que escolhesse locais que mais o marcaram em cada bioma brasileiro.

Ele já esteve em todos os parques nacionais e conhece como ninguém as riquezas ambientais do País. Há quase 40 anos Araquém viaja para todos os cantos para registrar nossas belezas naturais – já fez livros específicos sobre a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica, por exemplo. Seu livro mais conhecido, que também é o livro de fotografia mais vendido no País, é o TerraBrasil. A obra foi revisada, ganhou novas imagens e acaba de ser relançada.

Bom, mas segue a lista do fotógrafo:

Amazônia: Serra do Divisor (AC) e Pico da Neblina (AM)

Caatinga: Serra das Confusões (PI) e Serra da Capivara (PI)

Cerrado: Parque Nacional Grande Sertão Veredas (MG), Parque Nacional das Emas (GO), Serra das Araras (RJ)e Serra da Canastra (MG)

Pantanal: Serra do Amolar (MT)

Pampas: Banhados do Taim (RS) e Lagoa do Peixe (RS)

Mata Atlântica: Jureia

Para quem quiser saber mais sobre a história e a carreira de Araquém, pode conferir a matéria publicada no Estadão no último domingo: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110123/not_imp669941,0.php

E quem estiver interessado em ver algumas fotos dele em preto e branco, o blog Olhar Sobre o Mundo preparou um especial que vale a pena conferir: http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/

Espero que gostem!