Bruno Covas, novo secretário

Eu não conheço Bruno Covas, o novo secretário estadual do Meio Ambiente e deputado estadual mais votado de São Paulo. Mas nunca me chamou a atenção algum projeto dele relacionado à área ambiental. Sua formação é de advogado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP) e de economista pela PUC-SP.

A própria página do deputado na internet (http://mandatobrunocovas.com.br/) não destaca propostas ligadas ao meio ambiente. Entre os projetos que aparecem estão o de obrigar receitas médicas a serem datilografadas; o de instituir a avaliação da educação física; o de tornar obrigatória a realização da virada cultural em todas as regiões de governo; outro que garante a criação de grêmios etc.

A gestão do Xico Graziano, sempre muito prático e direto, foi uma boa surpresa para mim. Ele trabalhou bastante pelo Estado e ajudou a fazer com que São Paulo adotasse a meta de cortar 20% das emissões de gases-estufa até 2020. Espero que o Bruno Covas aprenda rápido sobre o assunto e dê continuidade a esse trabalho.