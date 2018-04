Cancún, aqui vamos nós!

Estava crente de que a COP 16, a ser realizada no México no fim do ano, aconteceria na Cidade do México.

Mas o presidente Felipe Calderón acaba de confirmar num discurso que o evento será na região badalada de Cancún. Com certeza muitos oportunistas ficarão interessados em participar da Conferência do Clima. Se a delegação brasileira em Copenhague foi gigantesca, passou de 700 pessoas, imaginem como será a de Cancún. Não quero nem ver.

Tirando os negociadores de fato do Brasil (grupo que não chega a 20 pessoas) e mais alguns consultores/articuladores, muitos tentarão trocar a COP pela praia.