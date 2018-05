Queridos amigos e leitores,

Hoje é meu último dia no Estadão e gostaria de agradecer a todos vocês pela maravilhosa companhia.

O blog sobre mudanças climáticas surgiu na Conferência do Clima da ONU em Copenhague (COP-15), quando tive a companhia do excelente jornalista Andrei Netto na cobertura e nos posts. Depois, foi retomado na COP-16, realizada em Cancún no fim de 2010. Desde então tenho tentado compartilhar com vocês as novidades do clima e do meio ambiente e com certeza sentirei falta disso daqui para a frente.

Continuarei atuando na área ambiental, que é minha paixão, porém não como repórter.

Desejo a todos um 2012 incrível! E com ótimas notícias para o planeta!

Alguns momentos bacanas que vivenciei:

Durante a COP-15, acompanhei o protesto que reuniu cerca de 100 mil pessoas, segundo os manifestantes; 900 pessoas foram detidas pela polícia.

Em Cancún, durante a COP-16, eu e os outros fellows da Convenção do Clima da ONU (UNFCCC). Aprendi muito com os colegas de diversos países, como a Laura Garcia, da Argentina, com o treinador Robert Hart e com John Hay, da UNFCCC.

Na COP-17, em Durban, em frente ao centro de conferência ICC.

O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado conversa com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, no último dia da COP-17.

Ministros e diplomatas dos EUA, Japão, Brasil, Austrália e da União Europeia numa das últimas reuniões a portas fechadas de Durban. Depois que fiz essa foto os jornalistas tiveram de deixar a sala…

Foram várias noites em claro para acompanhar as negociações climáticas em diversas partes do mundo – ao todo estive em quatro COPs (Poznan/Polônia, Copenhague/Dinamarca, Cancún/México e Durban/África do Sul), além de reuniões intermediárias (Bonn/Alemanha, Bangcoc/Tailândia).

Aprendi muito e sou super grata ao Estadão e a meus colegas e editores no Vida.

Simone Iwasso, Bia Reis, eu, Fernanda Bassette e Mariana Mandelli, minhas amigas e companheiras de editoria.

Um GRANDE ABRAÇO! 🙂