Emissões de SP x Emissões do Brasil

O Estado de São Paulo emite 6,5% das emissões totais de gases-estufa do País. Segundo dados do inventário de emissões divulgado na semana passada, para cada mil reais produzidos no Brasil, são emitidos 0,72 toneladas de gases-estufa. Já em São Paulo, para produzir o mesmo são geradas 0,14 toneladas de gases-estufa.

E o perfil da emissão em São Paulo é bem diferente do resto do País. Enquanto no Estado a maior parte das emissões vem do setor de transportes, no caso do Brasil o maior vilão é o desmatamento.

Apesar de terem menos representatividade no total emitido que os veículos, as emissões das indústrias foram as que tiveram maior aumento no Estado entre 1990 e 2008 – de 260%! A agropecuária teve um crescimento das emissões de 57% e o setor de energia (que inclui o uso de combustíveis fósseis) de 51%.

Quem tiver interesse no assunto pode fazer o download do inventário: http://www.cetesb.sp.gov.br/inventario-gee-sp/rede-de-inventario/242–

E mais informações podem ser conferidas na reportagem publicada sobre o assunto no Estadão: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110421/not_imp709115,0.php