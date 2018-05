Entrevista com embaixador mexicano

O trabalho realizado pelo embaixador mexicano Luis Alfonso de Alba, depois continuado pela ministra das Relações Exteriores do México, Patricia Espinosa, foi fundamental para obter consenso e um acordo na Conferência do Clima de Cancún, a COP-16, realizada no fim do ano passado. Apesar de o resultado ter sido modesto, foi capaz de manter vivas as negociações climáticas, que estavam à beira de um colapso.

Mas o embaixador sabe que muito ainda precisa ser feito. Segundo ele, na COP-17, que acontece no fim do ano na África do Sul, em Durban, os países precisam decidir como fazer para evitar o buraco ou intervalo entre as metas de corte de emissões de gases-estufa – o primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto termina em 2012, e os países ainda não conseguiram definir se darão continuidade ao acordo realizado no Japão ou se farão um novo.

A seguir, trechos da entrevista concedida ao Estado:

Como avalia o resultado de Cancún e o que deve ser feito agora para dar continuidade ao processo de combate ao aquecimento global?

Estamos satisfeitos com os resultados de Cancún, ficamos felizes que foi possível atingir um progresso significante. Mas achamos que muito ainda precisa ser feito e não somente para proteger o que já acordamos, mas para desenvolver outras questões relevantes que não foram abordadas.

Esse processo ainda precisa de ajustes em termos de metodologia e liderança. Nós do México estamos obviamente muito envolvidos, por estarmos na presidência das negociações, mas ao mesmo tempo estamos olhando muito para a África do Sul, que precisa assumir essa liderança para a próxima COP-17.

Trabalhamos intensamente no ano passado, e entendemos que a África do Sul deve fazê-lo agora. Dividimos as responsabilidades com os africanos. Mas ainda estamos ativos, especialmente porque o presidente Felipe Calderón ficou muito satisfeito com os resultados e nos pediu, a mim e à ministra de Relações Exteriores, Patricia Espinosa, para continuar o trabalho.

O que é necessário priorizar?

Há três questões basicamente que precisam ser priorizadas. Um deles é o Fundo Verde, que precisa ser implementado imediatamente.

Outra é a questão é como fazer funcionar um mecanismo de transparência (para verificar se os países realmente estão cumprindo suas metas). Precisamos clarear, definir os detalhes. Concordamos genericamente em fazer isso, mas ainda não desenvolvemos. É algo em que precisaremos nos concentrar.

E terceiro ponto, que Cancún não conseguiu concluir satisfatoriamente ou não foi devidamente discutido, é a questão de propriedade intelectual envolvida na transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento conseguirem combater as mudanças climáticas. É uma questão polêmica.

E quanto ao Protocolo de Kyoto?

Isso foi bastante discutido em Cancún, chegou-se a um acordo de que não permitiríamos um intervalo entre as metas do primeiro período de Kyoto, que se encerra em 2012, para o segundo período. Mas ninguém sabe exatamente como evitar esse intervalo.

Então, é importante nos concentrar naquilo que podemos resolver imediatamente. Com a agenda definida em Bangcoc, ao ter clareza do programa, estaremos numa melhor posição para identificar quais devem ser as metas para a COP-17 em Durban.

Quantas reuniões devem ocorrer neste ano?

Teremos ainda três sessões neste ano. Uma em Bonn em junho, outra que deve ocorrer no segundo semestre, em agosto ou setembro, e uma pré-COP. Em Bangcoc relançamos a discussão, a negociação e a organização.

O senhor acha que haverá uma decisão sobre como evitar o intervalo das metas em Durban?

Nós precisamos ter essa decisão. Tecnicamente, nós ainda teremos um ano até terminar o primeiro período de compromisso de Kyoto. Mas temos de levar em conta estamos falando de processos que envolvem decisões e consultas aos parlamentares, o que costuma levar tempo.

E o senhor acha que o acidente no Japão irá influenciar o processo de negociação?

A energia nuclear era um tema controverso mesmo antes da crise japonesa. Esta situação terá impacto nas questões de segurança, e em termos de confiança nessa fonte de energia.

No México a energia nuclear é importante?

Sim, nós temos uma usina. É uma fonte importante, mas não a principal.

No Brasil nós temos duas.

Vocês têm mais do que o México. Mas eu acredito que, pelo menos para nós, a energia nuclear continuará sendo uma opção.

O México tem grande capacidade de gerar energia eólica. Como está o desenvolvimento do setor?

O México em grande potencial em energia eólica e também em solar. Porém, ainda não as exploramos da maneira que deveríamos. No caso do vento, é muito importante a parte centro-sul do país – chamamos a área de La ventosa, em Oaxaca. Provavelmente, poderíamos abastecer todo o país com energia gerada lá, mas não podemos confiar numa única fonte. Temos grande potencial para energia limpa, como hidrelétrica, em Chiapas e podemos exportar parte da energia para a América Central.

No norte do México temos o deserto e podemos explorar a energia solar e exportar para a Califórnia, nos Estados Unidos. Já existem alguns projetos de energia solar e eólica em andamento, mas eles precisam crescer rápido.

O uso de energia renovável é importante para o México atingir a meta de cortar emissões até 2020?

Sim. Temos uma meta de desviar a curva de emissões em 30% até 2020 (isso significa que as emissões mexicanas serão 30% menores do que se nada fosse feito). O Congresso está discutindo agora uma nova lei.

A meta ainda não está na lei?

Não, o objetivo foi definido pelo governo e ainda precisamos aprovar a legislação nacional. Existem dois projetos na mesa. Os dois são bastante ambiciosos. Então, qualquer um deles ou a combinação dos dois certamente cobrem a meta. Mas a questão é se o Congresso conseguirá aprovar na primeira metade do ano ou por volta de agosto ou setembro, porque a agenda está bastante cheia.

E como vê a relação entre o processo de negociação climática e a conferência da Rio +20, que acontecerá no próximo ano no Brasil? O tema será desenvolvimento sustentável. Não é algo muito amplo?

Sim, mas a agenda para a conferência será limitada. Entre os temas fortes estão as mudanças climáticas e a economia verde. E o outro tema é mais institucional, sobre todas as entidades que foram criadas ao longo dos anos e que precisam agir coerentemente. Temos o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) em Nairóbi, a Convenção do Clima da ONU em Bonn, temos a Convenção da Biodiversidade, está ficando difícil de conciliar todas elas.

Então, todo este arranjo arquitetônico é um dos temas. É um desafio, estamos lidamos com bastante burocracia. Mas acho que não é impossível de resolver. Os diplomatas brasileiros serão capazes de resolver.

O outro ponto é um pouco mais complicado, de fazer a conexão do aquecimento global com os outros temas do desenvolvimento sustentável e da economia verde. Mas avançar na questão climática nessas reuniões certamente irá ajudar a Rio+20.

Será um desastre para a conferência do Rio se não tivermos um avanço aqui (nas negociações climáticas). Uma economia verde sem uma transição para a energia limpa não faz o menor sentido.