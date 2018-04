Imagem do livro TerraBrasil, que acaba de ser relançado Ave no Parque Nacional Pacaás Novos (RO) Criança no Amazonas Boto-cor-de-rosa em Barcelos (AM) Onça-pintada vista na Reserva Ducke, no Amazonas Foto do livro TerraBrasil tirada em Buíque (PE) – Vale do Catimbau

Incríveis essas fotos do Araquém, não é mesmo? Queria compartilhar com vocês as imagens coloridas, já que o blog Olhar Sobre o Mundo destacou as em preto e branco.