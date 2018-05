O que fazer com Kyoto?

Ian Fry, representante de Tuvalu – ilhas extremamente ameaçadas pelo aumento do nível do mar –, costuma fazer declarações fortes quando discursa nas reuniões da ONU sobre mudanças climáticas.

Nessa última, em Bangcoc, não foi diferente. Ele disse que quem queria negociar o segundo período do Protocolo de Kyoto deveria permanecer na sala e, os demais, deveriam se retirar e parar de atrapalhar.

Mas a questão não é tão simples. A primeira fase de Kyoto expira em 2012. Mas países como Japão, Rússia, Canadá e Austrália têm demonstrado que não vão participar de uma próxima fase. Eles preferem um acordo que inclua os Estados Unidos, que nunca chegaram a ratificar Kyoto, e também os países emergentes, como China, Índia e Brasil, que não possuem metas obrigatórias de corte de emissões de CO2 pelo tratado feito na cidade japonesa.

Os países do G77+China (na verdade, um grupo de cerca de 130 países em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte) querem a manutenção de Kyoto. E acham que vale a pena fazer uma segunda fase mesmo sem esses países no acordo. Dos países industrializados, sobraria no protocolo a União Europeia (EU) e os países da Escandinávia. Vale a pena?

O G77 considera que Kyoto ainda é mais forte e mais seguro (em termos de regras) do que qualquer alternativa colocada hoje na mesa. Por isso insistem. Resta saber se a União Europeia aceitará – o chefe da delegação europeia, Artur Runge-Metzger, sempre afirma que o grupo aceita continuar em Kyoto, mas não quer fazer todo o trabalho sozinho. Com razão.

Os representantes da UE terão um trabalho grande para convencer todos os países membros e, também, a opinião pública. Assim como existe no grupo países que têm liderado a busca por uma economia mais verde, de baixo carbono – caso da Inglaterra e da Alemanha – a União Europeia também tem como membros países extremamente dependentes do carvão, como a Polônia e a Hungria.

Por causa da demora em aprovar o segundo período de Kyoto ou definir um substituto a ele, Já há um sério risco de haver um “gap”, como se fala nas negociações (um intervalo ou interrupção) das metas de corte de CO2. A última chance seria entrar em acordo sobre o tema no fim deste ano, em Durban, na África do Sul. Será que vai acontecer? Façam suas apostas!