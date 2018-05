Uma das coisas mais fofas que vi até agora no Moon Palace foi um garoto alemão chamado Felix, de 13 anos, que veio chamar as pessoas para plantar 194 árvores (o mesmo número de partes que negociam na COP-16) nesta quarta-feira.

Ele vestia uma camiseta com os dizeres “Parem de falar. Comecem a plantar”. No livro do resort onde ocorre a conferência, ele escreveu o seguinte: “Para a maioria dos adultos o futuro singnifica 20, 30 ou 40 anos, mas para nós, crianças, significa 80 ou 90 anos. É por isso que as crianças lutam por seu futuro. Copenhague foi um desastre e não podemos permitir que o mesmo aconteça em Cancún”.