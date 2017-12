Andrei Netto

Guardião dos direitos humanos e da liberdade, Reino Unido deve dar exemplo

A decisão do governo equatoriano de conceder asilo político a Julian Assange, jornalista e fundador do Wikileaks, representa sem dúvida um golpe no orgulho do Estado britânico. Mas as suscetibilidades feridas não justificam as ameaças, mais ou menos veladas, de invasão da missão diplomática do Equador em Londres. Cogitar essa alternativa, mesmo em bastidores políticos,