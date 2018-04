Costeletas de leitão, sexo e o bastão presidencial

Cristina Kirchner dixit: “Carne suína melhora a vida sexual. É melhor comer um leitãozinho do que tomar viagra. Sou fanática da carne suína”.

Na foto, de sua posse em dezembro de 2007, CFK segura o bastão que havia sido até poucos segundos antes de seu marido.

Atrás dela, Néstor C. Kircher – já na categoria de ex-presidente transformado em primeiro-cavalheiro – não larga o bastão.

“É preciso consumir carne de porco pois possui melhores gorduras do que a carne bovina ..e além disso acabam de me dar um dado que eu desconhecia…e que é que a ingestão de carne de porco melhora a atividade sexual!”. A frase, pronunciada com entusiasmo, foi disparada pela presidente Cristina Kirchner durante uma cerimônia na Casa Rosada com as associações empresariais da indústria do setor suíno.

Dando continuidade à sua apologia das benesses vasodilatadoras das costeletas de leitão, lombinho e pernis, a presidente Cristina, em defesa dos estimulantes naturais em detrimento dos químicos, relativizou a importância da indústria farmacêutica nesse setor ao ressaltar que considera que “é mais gratificante comer um leitãozinho na grelha do que ter que usar o viagra”.

O público sentado no auditório da Casa Rosada estava peculiarmente estupefato pelas observações suíno-sexuais da presidente da República.

Na terra par excellence dos bovinos, CFK fez uma inédita enfática defesa do consumo dos ungulados onívoros que propiciariam melhores coitos.

BREVE INTERLÚDIO SOBRE A TESTOSTERONA PRESIDENCIAL

Nunca antes na História registrada argentina o chefe do poder executivo havia pronunciado em público observações sobre a melhora da vida sexual e um bom naco de presunto.

O ex-presidente Carlos Menem (1989-99) recebia – diziam as más línguas em meados dos anos 90 – um “estimulante cubano”, enviado por Fidel Castro.

O ex-presidente Fernando De la Rúa, de aparência pacata, no último dia de seu atrapalhado governo foi flagrado, pelo fotógrafo presidencial, abrindo sua gaveta para pegar seus pertences….entre eles, uma caixinha de vigorizantes sexuais que ostentavam um gnomo na embalagem cujo gorro ia adquirindo uma inclinação de 45%, com óbvias alusões penianas.



“O poder é o maior afrodisíaco de todos!” afirmou no 27 de maio de 1976 o ex-secretário de Estado dos EUA, Heinz ‘Henry’ Alfred Kissinger.

E se for um presidente que come leitão?

Quando muitos pensavam que a dissertação sobre as benesses sexuais da carne suína estava concluída, a presidente Cristina recuperou-se do platô de suas observações e continuou para uma segunda rodada:

– “Sou fanática da carne de porco…e não estou dizendo isso para ficar bem (é que ela estava discursando perante empresários do setor da indústria suína), nem para fazer propaganda, nem nada…o Kirchner vai me matar quando chegar em Olivos (a residência presidencial)! Hehehehe…“, explicou rindo marota.

Depois, em tom proselitista, indicando total conversão à causa suíno-sexual, fez um apelo nacional: “Pois é isso! Comam carne de porco e relembrem que melhora a atividade sexual. Provar não custa nada”.



Emília, que manteve brevíssimo casamento com o aristocrático leitão no Sítio do Pica-pau amarelo

SUBSÍDIOS

A presidente mostrou-se engajada na aposta pelos parentes do taubateano Marquês de Rabicó, já que também anunciou que o governo subsidiará “parte da forragem, o que permitirá que os preços dos cortes suínos sejam mais baratos para as pessoas”.

PINGUINS E LEITÕES

“Eu como muito porco”, acrescentou Cristina. Depois, sorriu amplamente e recordou que no fim de semana retrasado, no vilarejo de El Calafate, no extremo sul da Patagônia, onde os Kirchners – popularmente chamados de “Los Pingüinos” (Os Pinguins) possuem seu refúgio, havia comido um leitão que lhe havia sido enviado desde a província de Córdoba.

“Fantásssssssssstico!” (assim pronunciado), disse para definir a somatória do leitão e o fim de semana.

“Tudo andou muito bem”, afirmou Cristina, em referência às horas posteriores ao repasto suíno em companhia do ex-presidente e atual primeiro-cavalheiro.

Na sequência, concluiu, a modo de comprovação empírica pessoal: “pois devem (os especialistas sobre sexo e carne suína) ter razão!!”.



Óinc! Miss Piggy, a sexy ungulada omnívora, assediava Caco constantemente

GURU SEXUAL E NUTRICIONISTA



Guru sexual & nutricionista: Cristina Kirchner, após exaltar virtudes afrodisíacas da carne de leitão, recomenda frango para emagrecer.

Menos de 24 horas depois de ter exaltado as vantagens sexuais de deglutir carne de leitão, a presidente Cristina Kirchner fez apologia da carne de frango.

Durante uma cerimônia na cidade de Capitán Sarmiento, na província de Buenos Aires, onde inaugurava uma ampliação de uma indústria de processamento de carne avícola, voltou a elogiar a carne suína…mas também teceu loas ao galináceo doméstico.

“Frango ajuda a emagrecer. É bom. Especialmente peito de frango”, disse, enquanto – com calor – abanava-se com um leque.

“Prefiro os porcos e os frangos em vez dos abutres”, disparou a presidente, em alusão aos denominados “fundos abutres” (fundos de investimentos que compram títulos de dívida desvalorizados de diversos países a preço de banana e mobilizam um exército de advogados para ficar à espreita de uma chance para exigir o pagamento de seus bônus a valor nominal. No caso argentino, os que possuem títulos da dívida pública da Argentina em estado de calote desde 2001 e que não integraram a reestruturação dos títulos feita em 2005. Dias atrás, indo por esta veia zoológica, a presidente Kirchner afirmou que os fundos abutres são como as “ratazanas” que infestam o Riachuelo, o rio mais poluído da Argentina).

Voltando aos frangos, esclareceu com remate poético, enquanto abanava-se: “não sei se comer frango será afrodisíaco como comer leitão. Mas, sei que consumir frango nos ajuda a não engordar e talvez nos ajude a voar e a realizar nossos sonhos”.

SENSUAL SINDICAL

Hugo Moyano, um dos principais aliados de “Los Pingüinos”, o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), sem que ninguém lhe perguntasse, declarou nesta quinta-feira que achou “brilhante” a proposta de vasta ingestão suína formulada pela presidente Cristina, “la pingüina”.

Moyano destacou que comerá leitão “no café de manhã, à tarde e à noite”.

O roliço líder sindical rapidamente explicou que nunca consumiu viagra para melhorar seu rendimento sexual.

PESQUISA

Uma pesquisa realizada pelo site do jornal “Crítica” perguntou aos internautas o que achavam das afirmações da presidente sobre as benesses sexuais da carne suína.

As respostas:

– É verdade, vou mudar de hábito: 9%

– Sempre comi leitão: 7%

– A presidente está tentando reduzir a compra de carne bovina: 18%

– É pouco sério: 64%

– Não sabem: 1%



PODEROSOS CALÇÕES: Cuecas samba-canção com a epígrafe kissingeriana e efígie do diplomata teuto-americano estão à venda na internet.



SANTOS, LEITÕES E CASAMENTOS O egípcio cristão Santo Antônio (251-356) é o patrono dos rebanhos de leitões e dos pastores dos mesmos. Geralmente este santo é retratado com um porquinho por perto. Quadro de Piero Di Cosimo (1462-1521), National Gallery of Art, Washington, EUA.

Não confundir com Santo Antônio de Lisboa (1195-1231), que é o santo casamenteiro em Portugal e no Brasil. Este aqui é mais conhecido como Santo Antônio de Pádua. O outro, o dos leitões, como Santo Antônio ‘abade’. Ou Santo Antônio, ‘o grande’.

O Santo Antônio casamenteiro tem todo um mês dedicado a ele em Barbalha, interior do Ceará. Ali, coloca-se um grande mastro com a bandeira de Santo Antônio para homenageá-lo.

E, como tudo é possível, leitões e pinguins. Onde? Só mesmo no delirante Show dos Muppets. Clique aqui.

Idem, galinhas cantando um dos clássicos do jazz dos anos 20, “Baby Face”. Clique aqui.

E “Baby Face”, agora com o emblemático Al Johnson. Clique aqui.

E, para quem for comer leitão hoje à noite e quiser embalar o pós-jantar e a assegurada (pelo que diz a presidente CFK) cópula com um hit de antanho, “You made me love you”, em uma gravação de Al Jolson, de 1913. Clique aqui.

Ou, uma versão mais moderna, com Judy Garland. Clique aqui.

