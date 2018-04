“Não viajarei!” – Cristina Kirchner não sairá do país para evitar que vice fique na presidência

Presidente argentina quando está furiosa faz um curtíssimo e brusco, quase imperceptível movimento lateral com a cabeça. Se ela faz esse movimento, preparem-se, pois é o Vesúvio em fúria. Cristina Kirchner afirma que não sairá do país para evitar o risco de “desestabilização” que seu popular vice, Julio Cobos, poderia causar (as flechinas vermelhas centrífugas são para ilustrar a direção do movimento quando a presidente “monta en cólera”, como dizem às margens do Prata).

Quando está muito irritada, a presidente Cristina Kirchner costuma fazer um involuntário movimento lateral horizontal curto, rápido e forte com sua cabeça. Simultaneamente, olha fixo para o interlocutor como se estivesse disparando raios de energia letal (como aqueles do Scott Summers, o Cyclops dos X-Men).

Nesta terça-feira no fim do dia, enquanto Buenos Aires recuperava-se de mais uma tórrida jornada de verão portenho (muito úmida), o crânio da presidente argentina oscilou lateralmente outra vez nos primeiros minutos de uma inesperada coletiva de imprensa, convocada às pressas na Casa Rosada, o palácio presidencial.

O movimento cranial foi acompanhado de um anúncio bombástico: ela afirmou que não viajaria à China nos próximos dias, tal como estava programado (uma importantíssima viagem ao país asiático, acompanhada de uma missão empresarial), porque não confia em seu vice-presidente, Julio Cobos.

Atrás dos dois costumeiros microfones em cima da tribuna, a presidente Cristina começou a saraivada de críticas contra o vice-presidente, ao qual chamou de “líder da oposição”, além de acusá-lo de “obstruir medidas” do governo.



Cobos, a ex-“mosca-morta” que tornou-se o principal inimigo do casal Kirchner dentro da classe política. O vice gosta de participar de maratonas

Cobos rompeu com a presidente Cristina há um ano e meio. Gradualmente o vice passou às fileiras da oposição, da qual atualmente é o presidenciável melhor cotado.

“Não dá para estar na tribuna do River (Plate), gritando os gols do Boca (Juniors)”, disparou Cristina em uma metáfora futebolística.

“Essa viagem me obrigaria a ficar dez dias fora do país, tempo muito prolongado, levando em conta que o vice-presidente não cumpre seu papel”, alegou a presidente.

Segundo Cristina Kirchner, seu vice poderia aproveitar sua ausência e implementar alguma medida que “tenderia a desestabilizar” o país.

No âmbito político em Buenos Aires especulava-se ontem se a presidente Cristina deixaria de fazer viagens ao exterior para evitar que Cobos ocupe a presidência nos dois anos que restam de governo.

Nos últimos dias o protagonismo de Cobos cresceu perante a crise desatada pela tentativa de intervenção da presidente Cristina no Banco Central, passando por cima da autonomia da entidade monetária e do Parlamento. Diversas pesquisas indicam que o vice é o político com maior aprovação popular.

Não é uma suspensão de viagem qualquer. Trata-se da China, o terceiro maior mercado das exportações feitas pela Argentina. Além disso, o país asiático absorve 75% da soja em grãos que o país exporta.

Uma hora depois, o vice-presidente Cobos fez um apelo: “pelo bem do país, reconsidere sua decisão. É uma viagem muito importante, que foi longamente planejada e combinada”. Cobos defendeu-se das acusações da presidente: “não obstaculizei decisão alguma. Ao contrário…tentei encontrar soluções aos problemas que eu não gerei”.

A presidente Cristina tampouco viajará à Bolívia para assistir a posse do presidente Evo Morales, um de seus aliados políticos na região. Mas ela tampouco deixará que seu vice Cobos vá em representação do Estado argentino. Cristina preferiu enviar seu braço-direito na área política, o chefe do gabinete de ministros, Aníbal Fernández.

A programação inicial da visita à La Paz incluía a assinatura de um acordo para ampliar as exportações de gás boliviano para a Argentina.



Presidente não fala com vice desde 2008

PARAFUSOS

Cristina Kirchner também atacou o presidente do BC, Martín Redrado, ao qual acusou de estar “aparafusado” em sua poltrona. O governo está tentando há duas semanas remover o presidente da entidade monetária. Mas, a Justiça, por enquanto, bloqueia essa remoção. Diante do impasse, a presidente anunciou que concorda em levar o caso de Redrado ao Parlamento.

JUSTIÇA EXPRESS

Segundo a presidente Cristina, diversos juízes conspiram com políticos da oposição para obstaculizar seu governo. Segundo ela, trata-se da “Justiça express” realizada por “juízes delivery”.

Por trás da crítica à Justiça estão os diversos reveses que o governo levou no último mês e meio nos tribunais federais. Desde dezembro juízes bloquearam a aplicação de vários artigos da controvertida Lei de Mídia (por considerar que continha vários pontos inconstitucionais), a remoção do presidente do BC, Martín Redrado, a suspensão do cancelamento de duas empresas do Grupo Clarín e o bloqueio do decreto que ordenava o uso de reservas do BC para o pagamento da dívida pública com os credores privados.

LIBERDADE DE IMPRENSA

A presidente Cristina também criticou a mídia, com ironias: “estou disposta a morrer para que continue existindo liberdade de imprensa….para que continuem publicando as mentiras de sempre!”

DECRETOS

Horas antes do discurso de Cristina Kirchner, os principais partidos da oposição haviam assinado um documento no qual exigiam a convocação de uma sessão extraordinária (o Parlamento está em recesso atualmente) para discutir os decretos de necessidade e urgência da presidente. Com um decreto desse tipo recentemente Cristina Kirchner tentou remover o presidente do Banco Central, Martín Redrado.

MARIONETES E IOGA

Em meio ao imbróglio generalizado, o presidente do BC, Martín Redrado, foi denunciado na Justiça Federal pelo uso indevido de 200 mil pesos (US$ 52 mil) para shows de marionetes, uma oficina de teatro e duas oficinas de ioga no Banco Central.



Desenho de Jorge Luis Borges sobre o tango

………………………………………………………….

