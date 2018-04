De San Lorenzo a São Pedro: Papa Francisco, o fervoroso “cuervo” que chegou ao Vaticano

Na Praça de São Pedro, Papa Francisco olha extasiado a camiseta do time de seu coração, o San Lorenzo.

Eles não dão importância ao título de “o primeiro papa argentino”. Sequer o consideram “o primeiro papa das Américas”. Muito menos especulam chamá-lo de “o primeiro papa jesuíta”. Para um setor dos fanáticos do futebol da Argentina Jorge Bergoglio é “o primeiro torcedor do San Lorenzo que chegou ao Vaticano”. Dono da carteira de sócio número 88235N-0 desde o ano 2008, Jorge Bergoglio – atual papa Francisco – é torcedor desse time desde que era criança, quando morava no bairro de Flores.

Em diversas ocasiões, desde março, o novo papa fez referências ao futebol em público, recebendo com exultante alegria na Praça de São Pedro uma camiseta de seu time. Em maio, na mesma praça rodeada pela colunata de Bernini, ironizou os torcedores do Boca Juniors, recordando a vitória do San Lorenzo sobre o time em meados do mês, fazendo um gesto: com uma mão exibia três dedos, enquanto que a outra mostrava um círculo com o dedão e o índice. Três a zero.

No dia 14 de agosto o futebolístico papa Francisco será homenageado com um jogo entre as seleções da Argentina e da Itália. Na ocasião o sumo pontífice receberá os jogadores dos dois times, que se hospedarão no mesmo hotel e irão ao estádio no mesmo ônibus.

Ainda não está confirmada a presença do papa neste evento esportivo. No entanto, as especulações em Roma e em Buenos Aires indicam que o sumo pontífice não perderia a chance de assistir pessoalmente o embate que promete ser jogado em extremo cavalheirismo.

CORVO – O papa é um “cuervo”, isto é, “corvo” em espanhol, apelido dos torcedores do San Lorenzo. Essa denominação foi aplicada por integrantes das torcidas de clubes rivais há quase um século, como ironia às batinas pretas do padre Lorenzo Massa (fundador do clube) e dos outros clérigos que assistiam os jogos do time.

PAPAS TORCEDORES – Entre os antecessores de Francisco, apenas dois papas eram apreciadores declarados do futebol. Um deles era o bávaro papa Bento XVI, torcedor do Bayern, embora sua torcida fosse realizada de forma muito discreta (a informação só veio à tona nos dias em que renunciou).

O outro fã do esporte criado pelos ingleses era o papa João Paulo II havia sido goleiro amador na juventude, nos anos 30, antes de ser sacerdote. O pontífice polonês, que era torcedor do KS Cracovia, criticava a violência no futebol. Com frequência citava de forma crítica a “Guerra do futebol”, ocorrida em 1969 entre El Salvador e Honduras.

No entanto, embora condenasse a violência, o papa apreciava um futebol jogado com intensidade. Isso ficou evidente no Jubileu, no ano 2000, quando o Vaticano organizou um jogo no estádio olímpico de Roma onde a seleção italiana fez um amistoso com um grupo que reunia jogadores do resto do mundo.

O então embaixador da Colômbia na Santa Sé, Guillermo León Escobar, comentou que o jogo, que terminou sem gols, foi um tédio para João Paulo II, que pegou no sono. Ao acordar, comentou com ironia que o jogo havia sido muito suave: “isto foi um balé…não foi um jogo!”

SAN LORENZO QUER VOLTAR À ‘TERRA SANTA’ – Bergoglio nasceu em Flores. Mas, como vários habitantes dessa área da cidade, tornou-se desde criança em torcedor do San Lorenzo, time que em seu período amador – quando um grupo de jovens jogava nas ruas – originalmente chamava-se “Los forzosos de Almagro” (Os fortões de Almagro).

Nesse bairro o clube “San Lorenzo de Almagro”, fundado em 1908 pelo padre Lorenzo Massa, esteve durante 68 anos, até 1976. No entanto, nesse ano essa região meridional de Almagro, junto com partes extirpadas dos bairros de San Cristóbal e Parque Patrícios, transformou-se no bairro de Boedo.

Desde os anos 50 os diretores do clube planejavam a venda do terreno e a mudança de lugar para construir um estádio maior que substituiria “El Gasômetro”, como eram chamadas as antigas instalações, que recordavam as usinas de gás.

No final dos anos 70 os graves problemas econômicos do clube levaram o San Lorenzo a fechar o estádio em 1979, em plena ditadura militar, cujo governo pretendia construir um minhocão que passaria pela área.

No entanto, a obra foi adiada várias vezes. A ditadura terminou e o minhocão jamais foi construído. O terreno foi comprado pela rede francesa Carrefour que ali construiu um supermercado em 1985.

Enquanto o desmantelamento transcorria, algumas arquibancadas de madeira foram vendidas. Outras foram dadas de presente. Uma das tábuas entregue a Bergoglio.

Em 1993 o San Lorenzo inaugurou um novo estádio, o “Nuevo Gasómetro”, instalado no bairro de Flores, mais especificamente, sua área meridional, chamada de “Bajo Flores”. Segundo seus torcedores o clube “exilou-se” nessa área da cidade, onde existe uma grande favela.

Em 2011 os torcedores mobilizaram-se, levando 40 mil pessoas às ruas para exigir uma lei da assembleia legislativa que permitisse a volta do clube ao bairro de classe média de Boedo, denominado de “a Terra Santa”. Em 2012 o parlamento portenho aprovou a “restituição histórica” ao clube, que implicará em uma indenização ao Carrefour para que o San Lorenzo volte a esse lugar. Os planos preveem a construção de um novo estádio (o terceiro de sua História) e sua eventual inauguração em 2016.

O retorno à “Terra Santa” de Boedo conta com o respaldo celestial do papa Francisco, que entre os poucos objetos pessoais que levou ao Vaticano (a maior parte livros) está a tábua do velho “Gasômetro”.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

