Dragão da inflação angustia argentinos

Assustados com a escalada de preços, os argentinos acreditam que a inflação acumulada dos próximos doze meses será de 33,7%. Isso é o que indica uma pesquisa feita pela Universidade Di Tella, que investigou as expectativas de inflação da população. A proporção mostra um aumento desde o mês passado, quando a expectativa de inflação para os seguintes doze meses era de 31,4%.

Mas, enquanto a população angustia-se com a persistente alta de preços – que tornou a Argentina o país com a segunda maior inflação do mundo (atrás da Venezuela) – o governo da presidente Cristina Kirchner nega a escalada inflacionária. Segundo o ministro da Economia, Amado Boudou, os alertas sobre a inflação não passam de “conspirações” dos partidos da oposição.

O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciou na sexta-feira que o índice de inflação de setembro foi de 0,7%. Mas, economistas independentes e organizações de defesa dos consumidores consideram que a inflação oficial está “maquiada” e que o índice “real” é de pelo menos o dobro, já que oscilaria entre 1,6% a 1,8%.

A inflação acumulada desde janeiro, de acordo com os dados do governo, seria de 8,3%. No entanto, para a consultoria Ecolatina a inflação real acumulada nos primeiros nove meses deste ano chegaria a 19,6%.

Economistas independentes afirmam que 2010 será encerrado com uma inflação que oscilará entre 25% e 30%. Mas, o governo calcula que será no máximo de 9,9%.

No entanto, nas recentes negociações salariais feitas com empresas pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), a maior central sindical do país, alinhada com a administração Kirchner, os sindicalistas exigiram (e obtiveram) altas salariais de 25% a 30%, proporção mais próxima aos cálculos de inflação das consultorias econômicas independentes do que do índice elaborado pelo Indec.

Em 2006, o governo do presidente Néstor Kirchner tentou conter a inflação com o congelamento de preços. Mas, com o fracasso dessa política, em dezembro desse ano iniciou a manipulação de dados. Segundo o jornalista Jorge Lanata, o casal presidencial “não gostava da febre da inflação…por isso, a saída que os Kirchners encontraram foi conseguir um termômetro que indicasse só a febre que eles querem”.

Desde janeiro de 2007 a medição da inflação do Indec, organismo sob férrea – e controvertida – intervenção do governo Kirchner, é alvo de acusações de “maquiagem” por parte de empresários, associações de consumidores, economistas e a própria população, que diariamente depara-se nos comércios com substanciais aumentos de preços e serviços.

Ao longo destes três anos e meio a inflação “maquiada” oscilou entre metade e um terço da inflação calculada por diversos economistas e associações de defesa do consumidor.

Segundo o governo, em 2006 a inflação foi de 9,8%. Mas, de acordo com vários economistas, o índice sofreu uma leve manipulação em dezembro daquele ano. A inflação real teria sido de 10,7%.

Em 2007, com a intervenção intensa do Indec o índice oficial foi de apenas 8,5%. Segundo diversos cálculos de ex-integrantes do Indec, economistas e associações de consumidores, a inflação real esteve ao redor de 25% a 27%.

Em 2008, a inflação, segundo o Indec, foi menor ainda, de 7,2%. Mas, os economistas indicam que estes ao redor de 25%.

Em 2009 o governo disse que a inflação foi de 7,7%. Mas, os economistas afirmam que foi de 14% a 18%.

A “camuflagem” da escalada inflacionária argentina também preocupa a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que em setembro anunciou que reconhece a falta de credibilidade do Indec.

O organismo está sob o controle do polêmico secretário de Comércio, Guillermo Moreno, considerado o homem que “faz o trabalho sujo” dos Kirchners na área.

