Equação do ‘dulce de leche’: panic attack + pestana ÷ guerra civil

Lavalle, militar que no meio da guerra civil entre Unitários e Federales tirou uma pestana em cama alheia e propiciou a criação do dulce de leche com um panic attack da criada de Rosas

Dentro dos alfajores, acompanhando o pudim de leite, em cima das panquecas, ao lado (e dentro) dos croissants, como recheio de bolos, sobre o pão (deslocando a manteiga dos cafés da manhã das crianças), em forma de bala, como barrinhas, saborizando o iogurte e o leito, com mingau ou devorado a colheradas diretamente do pote. O doce de leite é onipresente. Na área das fantasias sexuais, esqueçam o chantilly. Na Argentina, vale mais o doce de leite.

O “dulce de leche” é uma obsessão nacional. Declarado patrimônio cultural gastronômico pelo governo argentino, este quitute é considerado pelos especialistas como o único alimento puramente nacional.

Segundo a lenda defendida na Argentina, foi criado – como muitos inventos – por acaso.

Existe data e lugar para o mito. Segundo a mitologia local, foi no dia 24 de junho de 1829, na fazenda “La Caledonia”, perto da cidade de Cañuelas, na província de Buenos Aires.

Naquele dia, na sede da fazenda, uma criada do ditador Juan Manuel de Rosas estava preparando a “lechada” – que consistia em leite quente açucarada – que o homem mais poderoso da Argentina utilizava para misturar em seu chimarrão.

Naquele dia, Rosas tinha uma delicada reunião marcada com o general Juan Lavalle, que comandava o exército dos Unitários, que estavam no meio de uma sanguinária e interminável guerra civil com o ditador, líder dos Federalistas.

O general Lavalle chegou cedo à sede da fazenda. Cansado pela longa viagem – e ao não ver Rosas no casarão – deitou-se em sua cama, para uma “siesta”, enquanto o esperava.

A criada de Rosas, ao ver Lavalle na cama – em vez de seu patrão – saiu correndo, agitando os braços e gritando enloquecidamente, chamando os guardas. Pouco depois do panic attack ter sido dissipado, quando o mal-entendido foi explicado, a criada voltou à cozinha. Mas, a “lechada” – que havia continuado fervendo, sem mexer – transformara-se em algo espesso.

Ao ser experimentado por Rosas, foi aprovado. E tornou-se um frisson nacional.



At last but not the least, J.M. Rosas, ditador cuja fazenda foi cenário da suposta criação do dulce de leche. Uma criação que se non è vero, è ben trovatto

Desta forma, mais uma vez – como em tantas outras – a conturbada política argentina gerou efeitos inesperados, neste caso, na culinária nacional. Rosas e Lavalle assinaram o Pacto de Cañuelas, que durou praticamente nada. Mas, o dulce de leche perdura há 180 anos.

Por este motivo, o 24 de junho (em referência à comédia de enredos daquele 24 de junho de 1829) é celebrado como “O Dia da Criação do Doce de Leite”. Em Cañuelas realiza-se todos os anos a “Festa do Doce de Leite”.

Os argentinos rejeitam as outras lendas, que indicam que a patriótica iguaria teria sido criada além das fronteiras em países como o Uruguai, Chile ou Bolívia.

Diversas teorias históricas defendem que sua criação ocorreu no Peru ou no Chile(onde se chama “manjar blanco”). Outras versões indicam que foi criado no México (ali denominado de “cajeta”).



Muitos querem ser ‘pais’ do popular quitute

Mas, outras lendas indicam que na verdade seria francês, já que o “confiture de lait” é similar. A versão francesa desta criação indica que teria ocorrido no meio de um incidente similar entre oficiais do exército de Napoleão I.



O indômito corso, segundo alguns, teria propiciado muito mais benefícios à Humanidade além do Código Civil. O doce de leite seria um deles

Nos EUA, nos últimos anos, a denominação em espanhol-argentino de “dulce de leche” para uma série de produtos (sorvetes, quadrados de cheesecake) serviu de argumento adicional para os defensores da teoria argentina da criação do quitute.

O doce de leite debutou como produto industrializado ‘for export’ na Primeira Exposição de Laticínios de Washington, em 1921, no stand argentino.

A Argentina e o Uruguai são os países que mais consomem doce de leite em todo o planeta. Ambos países também são grandes exportadores do produto.

Há poucos anos, a Chancelaria argentina tentou emplacar uma lei para declarar o doce de leite “produto de denominação de origem”. O governo do Uruguai se opôs e propôs que fosse considerado como um produto “da área do Rio da Prata”.

SEDUÇÃO

A obsessão argentina com o doce de leite chega até os produtos de beleza. A empresa VM Beauty lançou na virada do século um brilho para lábios com sabor doce de leite, além de um gel de banho do mesmo sabor e cheiro. Desta forma, um amante poderia sentir nos lábios e corpo de sua amada o sabor e cheiro do doce par excellence da Argentina.

Em Buenos Aires também podem ser encontradas velas aromáticas com cheiro do emblemático doce.

E É BOM DESTACAR QUE…

A origem exata do doce de leite continua sendo um mistério. No entanto, na Argentina (e também no Uruguai), tal como explico no texto acima, a presença do doce de leite na cultura local – e no cotidiano – é fora do normal.



Sobre o flan, dentro das ‘medialunas’, sobre qualquer doce…na Argentina, o dulce de leche é onipresente

Além disso, está ostensivamente presente e em todas as regiões da Argentina. Em outros países da América do Sul o doce de leite pode ter maior presença em uma região específica, mas não em todas.

Por esse motivo, a Argentina e o Uruguai destacam-se pela cultura do doce de leite na América do Sul.

Na Argentina, o doce de leite pode ser encontrado nos mais variados pratos. E até sobre os corpos humanos!

………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados.

Tampouco serão publicados ataques pessoais entre leitores nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes.

Além disso, não publicaremos palavras ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como back ground antropológico).

Todos os comentários devem ter relação com o tema da postagem.

E, acima de tudo, serão cortadas frases de comentaristas que façam apologia do delito.