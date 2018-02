Frente Ampla, coalizão de centro-esquerda market-friendly, venceria com facilidade o 2o turno das eleições presidenciais no Uruguai

Na foto acima, o ex-presidente Tabaré Vázquez, que voltaria à presidência do Uruguai. Tudo indica que vencerá o segundo turno das eleições presidenciais marcadas para o dia 30.

O ex-presidente Tabaré Vázquez candidato da coalizão Frente Ampla, de centro-esquerda, venceria com tranquilidade o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai, marcadas para o dia 30 deste mês. Isso é o que indica uma pesquisa da consultoria Equipos Mori, que sustenta que Vázquez – um socialista moderado – obteria 53% dos votos. Seu rival, Luis Lacalle Pou, do tradicional Partido Nacional (também chamado “Branco”), ficaria com 38% dos votos. Outros 5% dos eleitores uruguaios estariam indecisos, enquanto que 4% votariam em branco ou anulariam o voto.

Outra pesquisa, da consultoria Factum, sustenta que Vázquez teria 52% dos votos, enquanto que Lacalle Pou receberia 36%. Outros 12% estão indefinidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro turno Vázquez obteve 47,8% dos votos, enquanto que Lacalle Pou conseguiu 30,9%.

Poucas horas após o resultado do primeiro turno, no dia 27 de outubro, o Partido Nacional deslanchou sua campanha eleitoral para a segunda fase e começou a tecer alianças com o terceiro colocado nas urnas, o Partido Colorado, que obteve 12,9% dos votos. Na contra-mão, a Frente Ampla fez uma pausa na campanha, que foi retomada ontem (sexta-feira) com intensidade. A campanha frenteamplista está focalizada na imagem de Vázquez como a garantia da continuidade do crescimento econômico dos últimos anos.

Ignácio Zuaznábar, diretor da Mori, não descarta que Vázquez poderia superar a marca conseguida pelo presidente José Mujica, seu colega na Frente Ampla, que nas eleições de 2009 obteve 52,39% dos votos, a maior votação até hoje obtida por essa coalizão que reúne socialistas, democratas-cristãos, ex-guerrilheiros tuparamos e comunistas.

O primeiro mandato de Vázquez foi entre 2005 e 2010. Seu sucessor foi o atual presidente Mujica, que participou do governo Vázquez como ministro da Pecuária.

Em caso de vitória no segundo turno, a Frente Ampla se transformará no único partido a conseguir três mandatos presidenciais consecutivos desde a volta da democracia em 1985.

Segundo os pesquisadores, Vázquez consegue a simpatia de boa parte eleitorado abaixo de 50 anos de idade, enquanto que Lacalle Pou conta com a adesão de uma substancial porção dos uruguaios acima dessa faixa etária.

Lacalle Pou admitiu publicamente que será “muito difícil” derrotar Vázquez. No entanto, o representante do Partido Nacional sustentou que não desistirá: “tentarei nestas semanas que restam convencer os uruguaios que o melhor projeto é nosso projeto”.

MAIORIA – Caso seja eleito presidente, Vázquez contará com maioria no Parlamento, embora ajustada. Na votação do primeiro turno a Frente Ampla conseguiu 50 cadeiras das 99 na Câmara de Deputados.

No Senado a coalizão obteve 15 das 30 cadeiras, isto é, metade dos postos na câmara alta. Mas, Vázquez conseguiria a maioria por intermédio de seu vice-presidente, já que no Uruguai quem tem esse posto é automaticamente o presidente do Senado. O vice de Vázquez é Raúl Fernando Sendic Rodríguez, filho de um histórico ex-guerrilheiro tupamaro, Raúl Sendic Antonaccio.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra). Em 2013 publicou “Os Argentinos”, pela Editora Contexto, uma espécie de “manual” sobre a Argentina. Em 2014, em parceria com Guga Chacra, escreveu “Os Hermanos e Nós”, livro sobre o futebol argentino e os mitos da “rivalidade” Brasil-Argentina.

No mesmo ano recebeu o Prêmio Comunique-se de melhor correspondente brasileiro de mídia impressa no exterior.

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão, aqui.

E, the last but not the least, siga @EstadaoInter, o Twitter da editoria de Internacional do Estadão.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão,aqui.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Não é permitido postar links de vídeos. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).