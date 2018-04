Rodin, quase um portenho honorário

Rodin, em seu atelier em Paris, era requisitado pelos portenhos

No início do século XX, quando a capital argentina era chamada de “a Paris da América do Sul”, por causa de sua aparência imponente e elegante, inspirada na “Cidade-Luz”, neste país a moda era a de consumir avidamente a cultura francesa. Dinheiro para isso não faltava na Argentina.

Eram os tempos em que a aristocracia local podia se dar o luxo de construir palacetes como sedes de fazendas na imensidão dos Pampas, enquanto que o governo contratava arquitetos e escultores europeus para decorar praças e organismos públicos em Buenos Aires e outras cidades.

No meio desta onda francófila (tempos em que era sine qua non realizar anualmente o Grand Tour, isto é, a visita obrigatória a Paris), começou um forte vínculo – ocasionalmente polêmico – entre os argentinos e o escultor francês Auguste Rodin (1840-1917), o célebre autor de “O Pensador”. Esta obra foi realizada em 1889 em Paris e exposta pela primeira vez em Londres em 1904.



O Pensador, na frente do Parlamento argentino

Em 1906, Eduardo Schiaffino, diretor do Museu Nacional de Belas Artes, foi à Paris para comprar estátuas que seriam colocadas em vários pontos de Buenos Aires. Schiaffino encarregou um original de “O Pensador” a Rodin, que o enviou em 1907 à Buenos Aires.

A estátua, assinada pelo escultor na base, ia ser colocada no alto da escadaria do edifício do Congresso Nacional, em uma decisão tomada por Schiaffino e o próprio Rodin. Mas, a obra foi finalmente instalada na frente do edifício do Congresso Nacional, na Praça Lorea. Esta praça localiza-se no final da Avenida de Mayo (na extremidade oposta está a Praça de Mayo e a Casa Rosada).

Este é um dos oito originais de “O Pensador” realizados durante a vida do artista (outros 14 foram feitos com seu molde após sua morte). Em Buenos Aires está instalado o terceiro original. De brinde, Rodin deu de presente a Schiaffino a emblemática escultura “O Beijo”, que está no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) desde 1908.



Cabeça do pai do ‘Pai Goriot’, o escritor francês Honoré de Balzac, no MNBA

O MNBA possui 28 outras esculturas de Rodin em exposição (e outras 9 atualmente em reserva).

Outra peça de destaque é “A Terra e a Lua”, de 1899, que mostra de forma alegórica o planeta e seu satélite – com formas humanas – como dois apaixonados. Além dela, a coleção no MNBA se destaca pela escultura que representa a cabeça do escritor francês Honoré de Balzac.

O MNBA está na Avenida Libertador, 1473. Telefone:4803 0802. Site: www.mnba.org.ar

A poucos quarteirões dali, no Museu de Arte Decorativo, está uma maquete de uma monumental chaminé encomendada pela família Errazúriz. A escultura propriamente dita nunca foi realizada, já que o orçamento previsto por Rodin foi considerado excessivo pelos Errazúriz, que ofereceram comprar a maquete enviada pelo escultor francês. Outra obra comprada pela aristocrática família, cuja mansão é o atual museu, foi “A eterna primavera”.

O Museu de Arte Decorativo está na Avenida Libertador, 1902. Telefone: 4801 8248. Site: www.mnad.org.ar

POLÊMICO SARMIENTO

Outra estátua de Rodin em Buenos Aires, quase desconhecida pelos próprios portenhos, é a que retrata um dos heróis da História argentina, o presidente Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888).



Portenhos queriam homenagear Sarmiento – escritor, militar, presidente e ‘pai’ do ensino escolar na Argentina – com uma estátua feita pelo escultor que estava na crista da onda na Belle Époque

Esta obra, de 2 metros de altura – e outros cinco metros na base – localiza-se nas esquinas das avenidas Sarmiento e Libertador, nos parques de Palermo. A estátua passa quase desapercebida por estar afastada da esquina, ladeada por arbustos elevados. Além disso, o foco das atenções nesse cruzamento é o Monumento aos Espanhóis, um dos mais belos da capital argentina.

Motivos para estar semi-escondida e esquecida existem de sobra. Rodin começou a fazer a estátua em 1896. Sua inspiração foram fotos e quadros de Sarmiento, além das descrições que o ilustravam como um grande intelectual argentino, pai do ensino público no país, além de ser um herói daquilo que na época denominava-se “a luta da civilização contra a barbárie”. Rodin, por contrato, podia desprezar qualquer exigência artística das autoridades argentinas.

Quatro anos depois, Rodin enviou a obra para Buenos Aires. No dia 25 de maio de 1900, data da celebração dos 90 anos da Revolução de Mayo, que deu início ao processo de independência da Argentina, as autoridades – e o público, mais de 70 mil pessoas – acotovelaram-se ao redor da escultura para assistir sua inauguração, depois de um desfile militar.

Mas, enquanto o pano que cobria a estátua caía, os aplausos foram diminuindo. Segundos depois, o silêncio foi total. A obra de Rodin havia sido ousada demais para o gosto conservador dos portenhos da época.



Quando chegou à cidade, o Sarmiento de Rodin não foi considerado supimpa

Os portenhos que estavam a ponto de virar o século consideraram que a estátua não representava Sarmiento de forma ‘adequada’. A cabeça foi definida como “pequena e simiesca”, o nariz, “pequeno e ondulado”. Não parecia retratar um intelectual, segundo opiniram na época.

Passaram meses até que a indignação popular arrefeceu e o governo pode retirar a guarda policial ali colocada para evitar atentados contra a estátua. As autoridades até especularam em encomendar outra estátua, a outro escultor, para acabar com a polêmica. Mas, o Sarmiento de Rodin prevaleceu e ficou, embora meio esquecido.

O Sarmiento foi o único monumento que Rodin completou em sua última década e meia de trabalho.

