Supimpa Natal para todos vocês!

Mafalda, Manolito, Felipe, Susanita e Miguelito, com a ironia do estupendo Quino

Caríssimas e caríssimos comentaristas e leitores,

Entre um apagão e a falta de internet, aproveito para colocar esta brevíssima postagem, talvez a mais curta de toda a História deste blog, só para desejar a todos vocês, um Natal fantástico na companhia das pessoas que amam!!!

E, para entrar no clima natalino “bien criollo”, a “Gloria”, da “Missa Criolla” de Ariel Ramírez. Com o coro de San Isidro e o grupo folclórico Los Fronterizos, aqui.

E o Credo da mesma emblemática composição de Ramírez, aqui

E, de presente de Natal para vocês…

– O pungente “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla. O próprio mestre, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Colonia, Alemanha, aqui.

Junto com outro gênio, Gerry Mulligan, Piazzolla interpreta “Years of solitude”. Aqui.

E uma imperdível apresentação de Piazzolla na tv italiana em 1972. Aqui.

Abraços a todos,

Ariel

PS: Por problemas de internet (e tempo) não pude responder grande parte dos comentários das últimas duas postagens. No entanto, no decorrer deste domingo colocarei as respostas.

