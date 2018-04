Trem descarrila dentro de estação portenha: 49 mortos e 550 feridos

Passageiros do sistema ferroviário da área metropolitana portenha viajam como sardinhas em uma lata. Desta forma, quando acontece um acidente, o acotovelamento dentro dos vagões magnifica o número de vítimas mortais.

Um trem da ferrovia Sarmiento descarrilou nesta quarta-feira de manhã ao entrar na estação de Once, no bairro de Balvanera, no macro-centro portenho, e bater contra a gare.

O choque – que transformou os vagões em uma massa de ferragens deforme – provocou a morte de 49 pessoas (48 adultos e uma criança). Outros 550 passageiros foram feridos. A maior parte das mortes ocorreu no primeiro e o segundo vagão.

O decadente sistema ferroviário argentino – e especialmente a linha Sarmiento – é famoso por “comprimir” os passageiros nos vagões como se fossem sardinhas em uma lata.

Quase todos passageiros do acidente desta quarta-feira conseguiram sair sozinhos dos vagões – ou foram removidos com ajuda de policiais e civis – nos primeiros minutos. No entanto, 60 pessoas ficaram presas nas ferragens durante quatro horas.

Rubén Sobrero, líder do sindicato dos ferroviários, afirmou que era um “dia de luto”. O sindicalista criticou o governo e as empresas de trensa pelo péssimo estado do sistema. Segundo ele, há anos a organização denuncia “a falta de investimentos” nas ferrovias e na manutenção de trens e vagões.

Os trens da linha Sarmiento são envelhecidos Toshibas dos anos 50 e 60, importados do Japão. Os passageiros costumam reclamar desde os anos 90 – época na qual o sistema de ferrovias foi privatizado pelo então presidente Carlos Menem (1989-99) – sobre a péssima qualidade de manutenção dos vagões e locomotivas.

O deputado e cineasta Fernando “Pino” Solanas, do partido de oposição Projeto Sul, afirmou que “há vários anos que a presidente Cristina Kirchner escuta, lê e vê estas denúncias e nada faz…”. Segundo Solanas, a falta de responsabilidade sobre o sistema ferroviário começou nos tempos de Menem e continua no governo atual.

Nos últimos 10 anos, em diversas ocasiões passageiros furiosos com os atrasos e as péssimas condições de transporte incendiaram vagões dos trens das diversas linhas ferroviárias que ligam a capital argentina com os municípios de sua região metropolitana.

Ao longo do último ano os sucateados trens portenhos protagonizaram cinco acidentes graves (incluindo o da estação Once), dois deles com vítimas fatais. No total, esses acidentes acumularam 780 feridos, além de 65 mortos.

O pior acidente da História da Argentina ocorreu em 1970, quando dois trens chocaram. Na ocasião morreram 200 pessoas.

