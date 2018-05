Um brinde planetário: adegas argentinas organizam dia mundial do Malbec (e, anexo, vocabulário etílico portenho e afins)

Suculentas uvas da variedade Malbec

No dia 17 de abril a Wines of Argentina, entidade privada que reúne as adegas argentinas, celebrará pela primeira vez o “Dia Mundial do Malbec” em trinta países com a realização de eventos de degustação, promoções em restaurantes e até brindes – nas alturas – em balões aerostáticos. O objetivo das adegas é o de consolidar a Argentina como o “país do Malbec”, já que esta variedade de uva, que foi parcialmente devastada por geadas há seis décadas na França – sua pátria-mãe – sobreviveu e espalhou-se na Argentina, transformando-se, praticamente, no “vinho nacional” deste país.

Atualmente, adegas francesas – inclusive as de Cahors, região original desta uva na França – importam esse vinho da Argentina, considerado pelos enólogos como o melhor Malbec do mundo.

Segundo dados da Caucasia Wine Thinking, desde 2002 as exportações argentinas de Malbec passaram de 850 mil caixas de 9 litros para 8,6 milhões de caixas em 2010, volume que implica em um aumento de 916%. No mesmo período, o volume de dólares FOB passou de US$ 23,1 milhões para US$ 306 milhões, equivalente a um aumento de 1.220%.

Atualmente, do total de vinho exportado pela Argentina, 47% correspondem às vendas de Malbec para o exterior.

Com o Malbec World Day as adegas argentinas pretendem que o país seja automaticamente identificado com esta variedade. Em Nova York, a Biblioteca Pública Nacional será iluminada com a cor do Malbec, enquanto o edifício alberga uma série de atividades, que irão de palestras às degustações.

A Wines of Argentina organizará em Londres e Toronto sessões especiais nas quais os convidados poderão pisar as uvas nos tonéis.

Os eventos internacionais serão acompanhados por substanciais churrascos com carne argentina, shows de tango e reuniões empresariais.

As principais celebrações ocorrerão em Mendoza, no oeste da Argentina, onde estão as adegas mais importantes do país. Ali, 200 convidados VIP brindarão em balões, a 30 metros de altura sobre os vinhedos.

O Brasil, um dos grandes mercados do vinho argentino, terá uma data diferenciada, já que será no dia 18, segunda-feira, na cidade de São Paulo.

A indústria vinícola argentina vive um boom sem precedentes em toda sua História. O setor exportou US$ 741,4 milhões em 2010, equivalente a 16,44% a mais do que em 2009.

TÉDIO – No entanto, nem todos consideram que o boom do Malbec chegou para ficar. Segundo Gerard Basset, melhor sommelier do mundo em 2010, durante a recente cerimônia do Argentina Wine Awards, causou polêmica ao afirmar que “o Malbec vai passar de moda”. Segundo ele, o público consumidor “vai entediar-se”, já que “sempre procura coisas novas”.

Basset alertou para uma eventual “malbec-dependência” e sustentou que as adegas argentinas “deveriam experimentar coisas novas, não somente o Malbec”.

O especialista também sustentou que ainda não existem vinhos que sejam “embaixadores” da Argentina no exterior: “há marcas respeitadas.. mas não verdadeiros ícones”.

Alberto Arizu, presidente da Wines of Argentina, considera que o “furor” pelo Malbec continuará “por muitos anos”. No entanto, destacou que “a Argentina não é somente este varietal. Temos muito potencial com o Cabernet Sauvignon, Bonarda, Syrah e Torrontés”.

“Uva emblema pode ser uma casta de dois gumes”, texto do Luiz Horta sobre os vinhos portugueses, com breve referência sobre o Malbec, aqui.

E FALANDO EM VINHO… EXPRESSÕES PORTENHAS RELATIVAS A BEBER E COMER

CHUPAR: Beber abundantemente. Álcool, evidentemente (acho que em lugar algum no mundo há gírias para referir-se ao ato de beber água mineral com gás). Entornar. Quem “chupa” muito fica “mamado” (bêbado) ou “curda” (bêbado). O mesmo verbo no espanhol da Argentina – tal como no idioma de Eça de Queirós e Sidney Magal – também pode ser usado para a prática do fellatio.

ESCABIO: Bebida alcoólica. Vem de uma antiga palavra italiana, ‘scabi’, usada para referir-se ao vinho.

ESCABIAR: Ingerir generosas quantias de destilados e fermentados.

BORRACHO: Palavra em espanhol para bêbado. Não é à toa que os hispano-falantes riem quando leem nas estradas brasileiras a placa “borracharia”.

A borracharia, isto é, o lugar ad hoc para pneus e serviços relativos, denomina-se “gomería” nos países do Cone Sul.

BEODO: Gíria (fina) para bêbado. Não confundir com “Boedo”, o bairro vizinho a Almagro.

CURDA: Gíria para bebedeira substancial.

Anibal Troilo, intérprete de tangos que discorriam sobre bebedeiras

“La última curda” (A última bebedeira), tango de Aníbal Troilo, letra de Cátulo Castillo. O cantor, nesta ocasião, é Roberto Goyeneche. Aqui.

Outra versão de “La última curda”, com o roqueiro Fito Páez, aqui.

MORFI Y CHUPI: Forma ligeiramente abreviada para referir-se ao conjunto de “comida” e “bebida”. Exemplo: “Vamos al cóctel que el diputado Troesma Piola de Prepo ofrece a la artista plástica Amnésia de Souza-Naves! Hay morfi y chupi!” (Vamos no coquetel que o deputado Troesma Piola de Prepo oferece à artista plástica Amnésia de Souza-Naves! Há comes e bebes)

MORFAR: Comer. Comer para valer, com voracidade pantagruélica. Exemplo: “me morfé tres platos de ñoquis!” (comi – para valer – tres pratos de nhoques). A palavra origina-se do termo “morfellier” que no ‘argot’ (a gíria francesa) do final do século XIX e começo do XX significava “comer”. Séculos antes disso, François Rabelais, o autor de “Pantagruel”, o anti-anoréxico personagem, usava o verbo “morfiailler” em suas obras.

MORFÓN: glutão.

ZAPÁN: “Pança”, mas ao contrário. É um exemplo do “vesre”, a forma do lunfardo de falar ao contrário. Os parisienses possuem uma forma equivalente, o “verlan” (o contrário fonético de ‘l’envers’, ‘o contrário’ em francês).

E de novo Aníbal Troilo, com um emblemático tango, o “Quejas de bandoneón” Aqui.

…E um epílogo musical com a “Valse Triste”, do finlandês Jean Sibelius, com a batuta do batuta Herbert Von Karajan. Aqui.

Na foto acima, Sibelius em 1913

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).