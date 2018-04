Uruguaios definirão em plebiscito fim da lei que impede julgamento de crimes da Ditadura

O presidente que virou neologismo: Bordaberry, em 1973, acompanhado por chefes militares, os verdadeiros donos do poder

No dia 25 de outubro, os uruguaios – além de ir às urnas eleger o novo presidente da República – definirão em plebiscito o eventual final da Lei de Caducidade Punitiva do Estado, denominação da lei que impedia o julgamento dos militares que cometeram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura que governou o país entre 1973 e 1985.

O anúncio sobre o plebiscito foi realizado por um dos ministros da Corte Eleitoral do Uruguai, o juiz Edgardo Martínez Zimarioff.

Diversas pesquisas indicam que 60% dos uruguaios estão a favor do fim da lei de impedimento, medida que permitirá o julgamento dos militares envolvidos nos crimes da Ditadura.

Para ser aprovada no Plebiscito, a anulação requer metade mais um dos votos válidos do eleitorado uruguaio.

Ao longo dos últimos meses, a Coordenadoria Nacional pela Anulação da Lei de Caducidade (que reúne a principal central sindical do país, a PIT-CNT e diversas organizações de defesa dos Direitos Humanos), realizou uma grande mobilização para angariar 250 mil assinaturas, número exigido para solicitar a realização de um plebiscito, que equivale a 10% do eleitorado do país. A campanha conseguiu reunir 340 mil assinaturas.

A esquerda uruguaia alega que a Lei de Caducidade, aprovada em 1986 e confirmada em um plebiscito em 1989, além de “ambígua” (pois impedia o julgamento dos militares, mas não a investigação sobre seus crimes) foi aceita pela população por temor aos militares, que na época ainda exerciam forte influência no Uruguai.

Desde o ano passado, a Coordenadoria e diversas outras organizações realizaram uma intensa campanha para a revogação de lei por meio de um novo plebiscito.

Durante a Ditadura uruguaia os militares assassinaram 34 opositores políticos e suspeitos de “subversão” no país.

Milhares de civis, entre elas idosos e adolescentes, foram sequestrados e torturados de forma clandestina.

Dentro do “Plano Cóndor”, em conjunto com os regimes militares contemporâneos da Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, os oficiais uruguaios foram responsáveis pela tortura e morte de outros 106 cidadãos uruguaios fora do território nacional.

Desta forma, no total, 140 uruguaios foram mortos por ordens emitidas em Montevidéu.

Ao contrário dos militares que participaram de crimes contra a Humanidade durante a Ditadura na Argentina (19976-83), os oficiais envolvidos com torturas e assassinatos no Uruguai não foram julgados por seus crimes, pois em 1989 um plebiscito determinou o impedimento de seus julgamentos.

No entanto, desde 2006, alguns militares e civis – entre eles os ex-presidentes Juan María Bordaberry e Gregorio Álvarez – foram colocados em prisão preventiva para julgamento por envolvimento nos casos de uruguaios assassinados no exterior. Esses casos específicos não estavam previstos pela lei de anistia, que contemplava somente os crimes cometidos dentro do território uruguaio.



O general Gregorio Álvarez, após ter sido detido pela Justiça em dezembro de 2007. O ex-ditador está sendo processado pela morte de uruguaios fora do país, dentro do Plano Cóndor

TUPAMAROS – Diversos integrantes do governo do presidente Tabaré Vázquez (tanto no gabinete de ministros como no Parlamento) são ex-guerrilheiros da organização ‘Tupamaros’ (também conhecida como Movimento de Libertação Nacional, ou a sigla ‘MLN’).

Eles foram presos ainda durante o governo civil de Juan María Bordaberry (tutelado pelos militares). O golpe militar foi realizado em 1973 apesar da guerrilha ter sido totalmente debelada.

Os tupamaros continuaram presos sob o período da Ditadura e foram selvagemente torturados. Os restos da organização permaneceram inativos durante o regime militar, já que a Ditadura ameaçou fuzilar os presos em caso de resistência dos tupamaros que haviam conseguido fugir do país.

Enquanto os regimes militares do Chile e da Argentina caracterizaram-se por eliminar seus opositores e deixar poucos presos vivos, a Ditadura uruguaia ficou notória por assassinar uma proporção menor de civis, embora tenha aplicado prisões por tempo recorde no Cone Sul.

Diversos tupamaros passaram os treze anos da Ditadura na prisão, onde eram torturados frequentemente.



O general Gregorio Alvarez – ditador a partir de 1981 – entra com os colegas golpistas no edifício do Parlamento uruguaio

NÚMEROS E FATOS:

– Ditadura uruguaia começou em 1973 e concluiu em 1985.

– A própria Ditadura uruguaia anunciou em 1973 que as forças de segurança haviam “liquidado” a guerrilha em 1972. No entanto, mesmo assim, a cúpula militar decidiu dar um golpe de Estado e sequestrar e torturas pessoas, apesar do fim da guerrilha.

– Dentro do país, a Ditadura torturou milhares de pessoas. As estimativas indicam 4.700 pessoas.

– Dentro do país, a Ditadura assassinou 34 pessoas (outras 30, pertencentes à guerrilha, morreram em tiroteios).

Outras 8 pessoas presas pela Ditadura suicidram-se no cárcere para evitar a continuação das torturas.

– Fora do país, a Ditadura ordenou a morte de 106 pessoas.

– A maior parte das vítimas da Ditadura nada tinham a ver com a guerrilha, que já havia sido desativada. A maior parte das vítimas dos militares eram estudantes, líderes sindicais, intelectuais e representantes de partidos de esquerda.

– Entre os desaparecidos estão seis crianças, das quais três nasceram durante o cativeiro das mães

– Uruguaios que partiram para o exílio durante a Ditadura: números conservadores afirmam que foram 250 mil. Outras estimativas afirmam que foram 400 mil exilados (o Uruguai, em 1973, possuía 2,8 milhões de habitantes).

DITADURA E NEOLOGISMO

Bordaberry teve um governo considerado medíocre. No entanto, entrou para a História por inspirar um termo da ciência política nos anos 70, o neologismo “Bordaberrização”.

Isto é, quando uma ditadura militar pretende ter uma aparência civil – e ‘light’ – e deixa no poder um presidente civil.

Esse foi o caso de Bordaberry, eleito nas urnas em 1972. Em 1973, os militares deram um golpe sem removê-lo formalmente do posto. Bordaberry só foi colocado para fora da presidência em 1976, um ano antes do final formal de seu mandato, previsto para 1977.

A Ditadura uruguaia terminou no dia 1 de março de 1985, 15 dias antes do final da Ditadura no Brasil.

…………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados.

Tampouco serão publicados ataques pessoais entre leitores nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes.

Além disso, não publicaremos palavras ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como back ground antropológico).

Todos os comentários devem ter relação com o tema da postagem.

E, acima de tudo, serão cortadas frases de comentaristas que façam apologia do delito.