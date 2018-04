A guerra do arroz

Minha assistente Wu Dan Dan (Wendy para os não-chineses) é meu principal canal de ligação com a cultura chinesa e a principal fonte de explicação de nossas diferenças. Ontem fomos jantar e tivemos uma breve conversa sobre o arroz, alimento mais que fundamental na mesa dos asiáticos. Além de ótima profissional, Wendy é dotada de um surpreendente senso de humor. Enquanto comíamos comida tailandesa com nosso amigo Bill, um chinês americano, eu disse que o conceito de bom arroz no Brasil era totalmente distinto do arroz grudento apreciado pelos asiáticos.

“Quanto mais solto, melhor”, eu falei. “Um chinês acharia que o arroz ainda não está pronto”, respondeu Wendy. Quando eu lembrei que muitas pessoas no Brasil gostam de arroz integral, minha assistente observou que os chineses o consideram “comida de passarinho”, nada apropriada aos humanos. Por fim, veio a condenação do risoto italiano, que Wendy experimentou pela primeira vez com seu namorado de Milão. “Marco, tem alguma coisa errada com o prato!”, sussurrou ela ao namorado quando experimentou a textura consistente do risoto em um jantar de negócios.

Mas as diferenças não ficam no arroz. Durante o jantar, eu tomei cerveja gelada e Wendy e Bill, água quente, algo extremamente comum por aqui. Para os chineses, bebidas geladas atrapalham a digestão, fazem mal à saúde e devem ser evitadas. O ideal é chá ou água quente, consumida até durante a malhação nas academias de ginástica.