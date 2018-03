A proeza chinesa

Os chineses cumpriram o cronograma, e a rua que parecia longe de terminada foi inaugurada ontem, dia 30, como prometido. No post anterior, eu coloquei a foto da mais antiga via comercial de Pequim, a Dashilan, que estava em processo de restauração para os Jogos Olímpicos. Tirada no dia 20 de julho, a imagem mostrava a rua ocupada por entulho e ladeada por prédios com fachadas inacabadas.

Com um exército de mão-de-obra barata, a China consegue realizar suas construção em um ritmo três vezes mais veloz que a média dos países ocidentais. Abaixo estão as fotos do antes e depois de Dashilan, separadas por uma distância de dez dias.

Dashilan no dia 30 de julho



Dashilan no dia 20 de julho