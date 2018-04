Amigo ou comida? 2

O governo chinês acaba de divulgar proposta de lei que pune com prisão de até 15 dias e multa de R$ 1.270 os que forem pegos comendo carne de cachorro, hábito amplamente difundido no país. O texto está em fase de consultas e, se receber o sinal verde, poderá ser adotado a partir de abril. De acordo com o esboço, os restaurantes que desrespeitaram a proibição serão punidos com a astronômica quantida de R$ 25 mil a R$ 127 mil.

Com o enriquecimento das últimas três décadas, os chineses passaram a ter dinheiro suficiente para adotar animais de estimação, entre os quais os cachorros são os mais populares. “Amigos ou comida?” passou a ser o slogan das entidades de defesa dos animais que combatem a prática de transformar os cães em pratos de restaurantes. Na estimativa dessas instituições, os chineses comem a cada ano cerca de 10 milhões de cachorros, muitos dos quais são mortos de maneira cruel, porque existe a crença de que a adrenalina melhora o gosto da carne. A proposta também veta o consumo de carne de gato, que também é comum, mas não tão difundido quanto a de cachorro.

Pequisa online com 100 mil internautas realizada pelo portal Sohu.com indicou que 52% dos votantes são favoráveis à proibição e 33% se opõem a ela. Mas a pergunta sobre a aplicação da punição teve resultados mais equilibrados: 48% disseram sim às penas de prisão e multa, enquanto 45% responderam não. A questão é como acabar com um hábito tão arraigado sem a adoção de penas rigorosas.

O fato é que meus amigos chineses acham muito difícil a proibição ser adotada. Minha professora de chinês riu quando eu falei da proposta e falou que era impossível a proibição. Outro amigo perguntou “por que podemos comer vacas e ovelhas e não cachorros?”. Respondi que não temos _pelo menos não a maioria de nós_ vacas e ovelhas como bichos de estimação. Ele não pareceu impressionado com o argumento.