Bali sem mar

Praia é a primeira imagem que vem à mente quando se pensa em Bali, mas a ilha na Indonésia tem uma personalidade que vai muito além das boas ondas e do mar azul. Na semana passada, conheci um pouquinho desse outro mundo, marcado pela profunda religiosidade dos 3,2 milhões de habitantes da ilha, 93% dos quais professam um hinduísmo com toques budistas. Os hindus são majoritários em Bali, mas minoritários na Indonésia, que é o mais populoso país islâmico do mundo _86% de seus 240 milhões de habitantes são muçulmanos.

O cotidiano dos balineses é impregnado de rituais para agradar os deuses e apaziguar os demônios. Entre eles, o mais comum é a entrega de oferendas nos milhares de templos espalhados pela ilha. Há 20 mil públicos e um número incontável nas casas das pessoas, todas equipadas com seu templo familiar. O hinduísmo tem um panteão de deuses e os balineses tiveram que adaptar sua fé à Constituição da Indonésia, segundo a qual todas as religiões professadas no país devem ser monoteístas. A solução foi declarar que os moradores da ilha acreditam em um único deus, Sanghyang Widi Wasa, que se manifesta nas três principais divindades do hinduísmo: Brahma, Vishnu e Shiva.

Mas os balineses continuam a ver o divino ou o demoníaco nas montanhas, no sol, nos rios, nas árvores, no mar e realizam rituais para se harmonizar com essas forças e evitar que elas manifestem sua fúria. Muitos na ilha acreditam que Bali foi poupada do devastador tsunami de 2004 em razão dos elaborados rituais realizados para purificar a ilha e agradar os demônios que habitam o mar _os deus ficam nas altas montanhas.

Minha primeira parada em Bali foi a cidade de Ubud, que fica a uns 40 minutos da costa e é considerada o centro cultural da ilha. Uma despretensiosa caminhada pode ser interrompida por procissões de balineses que carregam oferendas e tocam música para os deuses. As manifestações artísticas têm um caráter religioso e são executadas como uma forma de ritual: a música, a dança, a pintura e a escultura quase sempre têm a função de reverenciar o divino.

Ao redor e ao norte de Ubud, há inúmeras vilas rurais dedicadas à plantação de arroz, nas quais todas as casas têm templos logo na entrada. Também há vilas dedicadas ao artesanato e divididas de acordo com sua especialidade. Algumas só fazem esculturas em pedra, outras se dedicam ao entalhe de madeira, outras à prata, aos sarongues e assim por diante.

Aí vão algumas fotos que revelam a Bali além-mar:

Procissão nas ruas de Ubud, na qual as mulheres levam oferendas na cabeça, os homens tocam instrumentos e todos cantam



As oferendas são arrumadas em pequenas cestas de folha de bananeira e trazem arroz, frutas, flores e incenso. Elas estão presentes em virtualmente todos os lugares de Bali

Cercada de oferendas, mulher reza em templo no centro de Ubud



Entrega de oferendas e oração no mesmo templo



Campos de arroz e o vulcão Agung, a mais alta e mais sagrada montanha de Bali. Os templos das casas são construídos na direção do vulcão e muitos balineses dormem com suas cabeças voltadas para ele



Vila rural na qual os moradores secam arroz em frente às suas casas



Entrada para o templo familiar de uma casa balinesa; em seguida, o templo construído ao ar livre, como todos os demais



A dança é fundamental na vida dos balineses e todos aprendem a arte quando crianças. Os que possuem mais talento são escolhidos para se dedicarem à atividade na vida adulta. Os movimentos dos olhos, exageradamente abertos, dos dedos das mãos, da cabeça e dos pés dão um caráter único à dança balinesa



Dançarino durante espetáculo em Ubud



Meu próximo post será sobre o mar, visto de uma pequena ilha vizinha de Bali