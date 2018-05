Censo de 2010 mostra China mais urbana, educada e idosa

O número de pessoas com curso superior na China mais que dobrou nos dez anos encerrados em 2010, período no qual o analfabetismo caiu de 6,72% para 4,08%, segundo resultados preliminares do maior censo do mundo, divulgados ontem. Os dados mostram ainda um rápido processo de urbanização, aumento da mobilidade interna e envelhecimento do país, que possui oficialmente 1,34 bilhão de habitantes, o equivalente a quase sete “Brasis”.

O controle de natalidade imposto em 1980 está na origem de muitos dos fenômenos demográficos experimentados nos últimos anos, a começar do baixo crescimento populacional. Em relação ao censo de 2000, o número de chineses aumentou 73,9 milhões, com expansão média anual de 0,57%, quase metade do 1,07% registrado nos dez anos anteriores.

Na década que terminou em 2010, a economia da China cresceu em média 10,5% ao ano e saltou da sexta para a segunda posição entre as maiores do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Entre os fatores que possibilitaram essa transformação está a abundante oferta de mão de obra barata, que começa a encolher em razão do veloz envelhecimento da população.

O percentual de chineses em idade de 0 a 14 anos despencou 6,29 pontos percentuais entre 2000 e 2010, para 16,6% da população, enquanto a participação do grupo com mais de 60 anos atingiu 13,26%, alta de 2,93 pontos percentuais em relação ao censo anterior.

Isso indica a redução na oferta futura de trabalhadores, que terão que sustentar um número maior de idosos. As pessoas com mais de 65 anos representam agora 8,87% da população, índice superior aos 6,9% registrados no Brasil e aos 4,9% da Índia.

Alguns analistas chineses temem que a mudança na estrutura etária da população represente um obstáculo à manutenção do alto ritmo de crescimento econômico, na medida em que reduzirá a oferta de mão de obra jovem para ocupar as linhas de montagem e os canteiros de obras do país.

Aliada à predileção dos chineses por bebês do sexo masculino, outro efeito da política de filho foi o agravamento do desequilíbrio de gênero na população, com aumento na proporção de meninos entre as crianças recém-nascidas.

Apesar da proibição de abortos seletivos _que sacrificam os fetos femininos_, para cada grupo de 100 meninas nascidas em 2010 nasceram 118,06 meninos, elevação de 1,2 ponto percentual em relação ao patamar registrado no ano 2000. A média mundial gira em torno de 107 bebês homens para cada 100 mulheres.

Em consequência desse desequilíbrio, havia 34 milhões de homens a mais que mulheres entre os chineses em 2010, cifra que supera a população total de muitos países.

Ainda assim, o presidente Hu Jintao afirmou nesta semana que as autoridades de Pequim não pretendem rever a política segundo a qual as famílias urbanas podem ter apenas um filho e as da zona rural, dois, caso o primeiro seja mulher. O governo estima que a China teria 400 milhões de habitantes a mais que o número atual caso não tivesse adotado o controle de natalidade há três décadas.

O país que tinha 64% de sua população vivendo na zona rural no ano 2000 está prestes a se tornar majoritariamente urbano. O censo de 2010 mostrou que a população das cidades representa 49,7% do total, com expansão de 13,46 pontos percentuais em relação ao percentual existente dez anos antes.

A rápida urbanização foi acompanhada do aumento do número de pessoas que recebem educação formal. No ano passado, 119,64 milhões de chineses haviam concluído cursos universitários. Em cada grupo de 100 mil habitantes, havia 8.930 nessa condição, comparados a 3.611 no ano 2000 e a 1.422 em 1990.

O crescimento econômico se concentrou nas regiões da costa leste e criou uma legião de migrantes, a maioria dos quais da zona rural, em busca de oportunidades de emprego fora dos locais onde possuem seus registros de residência, chamados de hukou.

Mais de 30 anos depois do início das reformas econômicas idealizadas por Deng Xiaoping, a China continua a ter um sistema que separa moradores do campo e da cidade e os vinculam a seus locais de nascimento. Essa restrição não impediu o espetacular aumento da mobilidade registrado na última década, com o surgimento de uma legião de 220 milhões de migrantes que buscam oportunidades de emprego longe dos locais originais de residência.