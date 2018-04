China tenta conter versão local do twitter

O bloqueio do Twitter pela censura chinesa não impediu o surgimento de um efervescente universo de microblogs, que reúne algo entre 300 milhões e 400 milhões de usuários e se tornou a principal plataforma de disseminação de informação e de discussão de temas tabus em um país que emprega milhares de censores para definir o que sua população pode ou não saber. Agora esse território semi-livre enfrenta a mais nova ofensiva das autoridades de Pequim para tentar controlar o que é divulgado online: a exigência de que todos os usuários de microblogs _ou weibo em chinês_ se registrem com seus nomes e números de identidade verdadeiros, o que têm o claro objetivo de restringir sua liberdade de comentar assuntos considerados “sensíveis” aos olhos dos censores.

O governo determinou em dezembro que todos os novos usuários de microblogs devem se registrar com seus nomes verdadeiros e deu às empresas prazo até 16 de março para converter as atuais contas anônimas em contas com nome e identidade. O executivo-chefe do portal Sina, Charles Chao, disse que as regras poderão ter efeito “negativo” sobre o weibo da empresa, o mais popular do país, com 300 milhões de usuários.

Segundo ele, mais de 40% dos novos adeptos do serviços não forneceram sua identidade, o que impede que publiquem posts, mas permitem que leiam o que está online. Chao avalia que será “difícil” cumprir o deadline de 16 de março para acabar com o anonimato dos usuários e não descartou a adoção de novas medidas restritivas no futuro.

A maioria dos que já estão registrados parece estar aguardando para ver se a regra é mesmo para valer. Na China, como no Brasil, há leis que não pegam e muitos acreditam que essa é uma delas, pelo grande número de pessoas que afeta. Mas a determinação é um termômetro do nervosismo das autoridades chinesas com uma plataforma de informação que foge ao total controle dos censores, ainda que esteja sujeita a seu escrutínio. Várias palavra e temas são bloqueados e mensagens consideradas ofensivas são deletadas.

O weibo é uma plataforma de crítica a uma série de problemas crônicos da sociedade chinesa, como a corrupção e o abuso de poder, e uma fonte de informação vista como mais confiável que a desacreditada mídia oficial. A grande dúvida agora é por quanto tempo poderá sobreviver em seu formato atual.