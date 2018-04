Constituição de Mianmar garante poder aos militares

O isolado e repressivo regime de Mianmar deu início no fim de 2010 a um sucessão de reformas que surpreendeu a oposição e analistas, dentro e fora do país. O ícone da resistência ao regime, Aung San Suu Kyi, foi libertada depois de sete anos de prisão domiciliar, centenas de presos políticos ganharam liberdade e a censura foi drasticamente reduzida.

Mas a Constituição promulgada em 2008 depois de controvertido referendo busca garantir a manutenção dos militares no Parlamento e no governo mesmo depois de uma eventual democratização. A reforma do texto é defendida por todos os grupos de oposição.

A Liga Nacional pela Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi considera a Carta ilegítima, enquanto outros grupos sustentam que o texto contém dispositivos não democráticos. A Constituição reserva 25% das 664 cadeiras das duas casas do Parlamento a militares nomeados pelo Comandante em Chefe dos Serviços de Defesa, uma nova figura que não está submetida ao presidente e que poderá assumir o poder do Estado em situação de emergência que possa levar à desintegração do país.

Mianmar vive a mais longa guerra civil do mundo, iniciada há 60 anos, e que hoje envolve dezenas de grupos armados ligados a distintas etnias.

Apesar dos dispositivos draconianos, as instituições começam a funcionar. “O Parlamento está reunido pela primeira vez e discute o Orçamento do próximo ano fiscal, algo inédito na história recente do país”, aponta o embaixador José Carlos da Fonseca, que instalou a primeira representação diplomática do Brasil em Mianmar em outubro de 2010, às vésperas das eleições legislativas gerais e da libertação de Aung San Suu Kyi. “Nós chegamos na hora certa.”

O pleito de abril tem o objetivo de preencher 48 dos 664 cadeiras que ficaram vagas com a transferência de parlamentares para o ministério do governo nominalmente civil que assumiu o comando do país em março.

Apesar do otimismo com as reformas a consultora Susanne Kempel ressalta que as leis utilizadas pelo regime para perseguir os opositores continuam em vigor. “Ainda há muito a ser feito.”



