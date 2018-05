Doutor em Harvard é eleito líder político dos tibetanos no exílio

Com 43 anos e doutorado em Direito na Universidade de Harvard, Lobsang Sangay foi eleito ontem primeiro-ministro do governo tibetano no exílio e terá a difícil missão de assumir a comando político do grupo, papel desempenhado atualmente pelo dalai lama.

O líder dos tibetanos anunciou no dia 10 de março sua intenção de transferir essa função a uma pessoa eleita pela comunidade exilada, em uma tentativa de conduzir sua própria sucessão e reduzir a possibilidade de interferência das autoridades chinesas nesse processo. O dalai lama, 75, continuará a ser o guia espiritual dos tibetanos, atribuição que só chegará ao fim com sua morte.

Nascido em um campo de refugiados na Índia, Sangay nunca esteve no Tibete e representa uma nova geração de tibetanos exilados. Apesar de ser budista praticante, ele não detém nenhum título de caráter religioso, à diferença do atual primeiro-ministro, o 5˚ Samdhong Rinpoche _eleito em 2001, ele desempenha um papel administrativo, à sombra do dalai lama.

Sangay não veste os robes cor de vinho dos lamas tibetanos e não é raro vê-lo de terno e gravata. Quando era estudante universitário em Nova Delhi, o futuro primeiro-ministro pertenceu ao Congresso da Juventude Tibetana, que defende a total independência do Tibete em relação à China, o que criou a expectativa de que ele terá uma posição mais radical que a dos atuais líderes em relação a Pequim. O dalai lama diz ser favorável à maior autonomia do Tibete, sem a separação da região do território chinês.

“Eu conclamo todos os tibetanos e amigos do Tibete a se juntarem a mim na causa comum de aliviar o sofrimento dos tibetanos no Tibete ocupado e de promover o retorno de Sua Santidade [o dalai lama] a seu lugar de direito”, disse Sangay em nota divulgada depois de sua eleição, na qual obteve 55% dos 49.084 votos.

O dalai lama fugiu do Tibete em 1959, depois de um levante fracassado contra o domínio chinês, e nunca mais obteve permissão para voltar à região. O governo de Pequim considera o líder espiritual um separatista e dificilmente permitirá que ele pise em solo chinês.

Sangay vive em Boston, nos Estados Unidos, e se mudará em agosto para a cidade indiana de Dharamsala, que desde 1959 é a sede do governo tibetano no exílio. Mas a transferência da liderança política não significa que o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1989 deixará de ter papel proeminente na condução dos tibetanos.

Seu grande desafio é garantir a sobrevivência do movimento por maior autonomia do Tibete para além de sua morte. As autoridades de Pequim acreditam que o tempo é seu maior aliado na disputa por influência na região e farão tudo para comandar o processo de escolha do futuro dalai lama.

Apesar de estar fora do país desde 1959, o dalai lama é reconhecido como líder espiritual pelos 5,4 milhões de tibetanos que vivem na China e sua projeção internacional confere voz e peso ao movimento por maior autonomia da região. Sua morte e a inevitável disputa em torno da indicação do 15˚ dalai lama poderão colocar em xeque a legitimidade do governo de Dharamsala, em torno do qual congregam os cerca de 100 mil tibetanos que estão fora da China.

O maior temor dos exilados é a cisão do budismo tibetano, com um líder espiritual apontado por Pequim e outro pelo grupo de Dharamsala. De acordo com a tradição tibetana, o dalai lama quando morre reencarna em uma criança, que continua a exercer o comando espiritual dos tibetanos sob esse título. O atual dalai lama é o 14º, em uma tradição que teve início há mais de 1.000 anos.

A China sustenta que deve ratificar a escolha do dalai lama feita pelos religiosos tibetanos. Recentemente, o líder tibetano afirmou que poderia decidir não reencarnar e transferir o poder político e espiritual a alguém eleito por seus seguidores. No mês passado, o governador do Tibete apontado por Pequim, Padma Choling, afirmou que o dalai lama tem que reencarnar, o que colocou o representante do Partido Comunista na curiosa posição de defender uma das mais místicas tradições tibetanas.