Os pais órfãos

Mais de uma semana depois do terremoto que atingiu a China, ainda não se sabe o tamanho exato da devastação provocada pelo maior desastre vivido pelo país em 32 anos. Se considerarmos o número de pessoas que ainda estão desaparecidas ou soterradas, o total de mortos pode chegar a 72 mil, mais do que toda a população de Cornélio Procópio, a cidade onde eu nasci.

Entre os milhares de chineses que estão de luto, o sofrimento é especialmente agudo entre os inúmeros pais que perderam seus filhos únicos. Cerca de 7.000 escolas desabaram com o tremor, que atingiu uma área do tamanho de três Bélgicas e afetou de maneira direta 10 milhões de pessoas. Os edifícios soterraram milhares de crianças e adolescentes e deixaram muitos dos pais sem nenhum descendente, algo devastador para um chinês.

Ter filhos é valorizado por questões econômicas e culturais. Cabe a eles, principalmente se forem homens, cuidar dos pais na velhice. Além disso, há mais de dois milênios o confucionismo valoriza o culto aos ancestrais, que é realizado todos os anos no dia dos mortos (4 de abril). A prática foi combatida durante a Revolução Cultural (1966-1976) e era vista com um sinal de atraso e superstição pelos líderes comunistas. Mas com as reformas implantadas a partir de 1978, esta e outras tradições estão ressurgindo com força. Neste ano, o dia dos mortos voltou a ser feriado e milhões de chineses visitaram cemitérios para venerar seus ancestrais.

Os pais que perderam seus únicos filhos no terremoto não terão quem os venere depois de suas próprias mortes.

Aí vão algumas imagens da devastação:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vida continua em meio à destruição



Crianças desabrigadas em tenda improvisada



Escola primária totalmente destruída



Escola secundária que soterrou 900 crianças e adolescentes



A sala sem parede