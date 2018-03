Restauração ou destruição?

É difícil acreditar que isso seja possível, mas a rua acima, fotografada ontem, terá de estar impecável dentro de dez dias, a tempo de receber os primeiros turistas que chegarão a Pequim para a Olimpíada. Mais antiga via comercial da cidade, com cerca de 600 anos de existência, Dashilan é objeto de um dos mais polêmicos projetos de restauração realizados pelo governo chinês, que levantou debates acalorados sobre a maneira adequada de preservar o passado.

Muitos dos edifícios foram reconstruídos, supostamente para recuperar a aparência que tinham quando eram novos. Os que já estão prontos exibem cores vivas e parecem tão perfeitos que poderiam estar em uma obra de hiper-realismo. Dashilan tem a mais antiga loja de seda, a mais antiga farmácia de medicina tradicional chinesa e mais antiga sapataria de Pequim, onde os sapatos ainda são costurados à mão. Todas elas foram fechadas temporariamente para o trabalho de renovação.

A rua fica em uma região chamada Qianmen, que na época do império estava fora da muralha que cercava Pequim, ao sul da Cidade Proibida. O bairro era o local onde os viajantes se hospedavam e reunia os teatros, grupos de acrobacia, restaurantes e bordéis. À noite, muitos dos mandarins do império escapavam pelo portão Qianmen para freqüentar os bordéis da região.

No século passado, Qianmen, como quase todos os bairros de Pequim, empobreceu e viveu um processo de degradação. As casas foram transformadas em cortiços, camelôs tomaram conta das ruas e os edifícios ficaram sem manutenção.

Há dois anos, o governo anunciou um plano de restauração da área, que incluiu a destruição de muitas das casas antigas e a recuperação dos edifícios de valor históricos relevante. Para seus críticos, o projeto criará uma espécie de Disneylândia ou parque temático onde os turistas terão uma mostra totalmente artificial de como era a vida na velha Pequim. Os defensores afirmam que a região estava degradada e que os elementos de valor históricos serão preservados.

Na sexta-feira, fui a uma palestra de dois arquitetos italianos e a questão da preservação do passado foi discutida. Na opinião de ambos, os chineses têm uma concepção diferente da ocidental, que privilegia a manutenção dos monumentos históricos em sua condição original, como as ruínas romanas e gregas. Para os chineses, preservar é reconstruir os edifícios como eles eram originalmente, da maneira mais perfeita possível.

Para minha surpresa, os arquitetos não tinham uma visão totalmente negativa do modelo chinês. Para eles, a opção Ocidental está longe do ideal e a cidade onde vivem, Roma, estaria “congelada” pela obsessão de preservar o passado. O melhor caminho, disseram, é um meio-termo entre os dois extremos.

Alguns dos prédios já restaurados: