Instituição de caridade de Trump é proibida de arrecadar fundos no Estado de Nova York

WASHINGTON – O procurador-geral de Nova York ordenou que a instituição de caridade do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, pare imediatamente de arrecadar fundos no Estado, dizendo que a Fundação Trump está violando uma lei que requer que entidades desse tipo se registrem no Estado.

“A omissão de interromper imediatamente a solicitação e apresentar informações e relatórios… ao Escritório de Instituições de Caridade será considerada como uma fraude contínua sobre o povo do Estado de Nova York”, de acordo com uma carta datada de sexta-feira que a procuradoria-geral publicou na internet.

O “aviso de violação”, emitido pelo escritório do procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, veio na esteira de uma reportagem do jornal Washington Post segundo a qual a instituição de caridade de Trump vinha pedindo doações sem estar devidamente registrada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ordem pode minar os esforços de Trump para transformar a Fundação Clinton, a instituição de caridade familiar de sua rival democrata Hillary Clinton, em uma frente de ataque central em sua campanha presidencial contra a ex-primeira-dama.

O magnata criticou a fundação dos Clinton, que diz ser uma operação “pague para participar” mediante a qual a ex-secretária de Estado e seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, recompensam os grandes doadores da entidade com acesso privilegiado.

O escrutínio da Fundação Trump ocorre no momento em que o candidato presidencial republicano lida com uma tempestade de más notícias, incluindo seu desempenho vacilante no debate com Hillary no dia 26 e a publicação de registros de declarações de imposto no jornal New York Times que mostraram que o bilionário teve um prejuízo de quase US$ 1 bilhão em 1995 que pode ter lhe permitido ficar sem pagar impostos de renda por até 18 anos. / REUTERS