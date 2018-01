Análise: Últimos indicados para gabinete têm algo em comum

Matea Gold

Washington Post

As três últimas pessoas escolhidas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer parte de seu gabinete fizeram grandes doações para a campanha do magnata à Casa Branca. Sua escolha aprofunda o papel que ricos doadores terão no futuro governo, apesar da promessa de Trump de acabar com a interferência de “interesses especiais”.

Steven Mnuchin, escolhido pelo republicano para o Departamento do Tesouro, atuou como seu diretor nacional de finanças, ajudando a organizar dezenas de campanhas de arrecadação de fundos no país inteiro. O ex-executivo do Goldman Sachs e gestor de um fundo hedge também contribuiu pessoalmente com pelo menos US$ 425 mil para a campanha presidencial de Trump, o Comitê Nacional Republicano e seções estaduais, segundo dados da Comissão Eleitoral Federal.

O investidor bilionário Wilbur Ross, que Trump escolheu para ser seu secretário de Comércio, começou a apoiar financeiramente a campanha do magnata desde o início. Ele abriu sua casa em Southampton, Nova York, para um dos primeiros eventos de arrecadação de fundos que custou US$ 25 mil por pessoa. Ross pessoalmente contribuiu com pelo menos U$ 200 mil para a campanha de Trump, revelam os registros financeiros eleitorais.

Trump escolheu um dos proprietários da equipe de beisebol Chicago Cubs, Todd Ricketts, para atuar como vice-secretário de Comércio. O pai de Todd ajudou a financiar o Future45, um comitê financeiro que gastou muito nas últimas semanas da campanha de Trump. O fundador da TD Ameritrade, Joe Ricketts, deu ao grupo pelo menos U$ 1 milhão em setembro, revelam dados da Comissão Eleitoral. Joe Ricketts e sua mulher, Marlene, também contribuíram com US$ 344 mil para apoiar a campanha de Trump e do Partido Republicano.

O respaldo financeiro dos Ricketts significou uma dramática mudança de posição em relação às primárias, quando Joe e Marlene deram mais de US$ 5,5 milhões ao Nossos Princípios, comitê financeiro que promoveu duros anúncios contra Trump.

Seu apoio financeiro a esse comitê fez com que Trump ameaçasse expor os segredos da família, proprietária do Chicago Cubs, advertindo no Twitter que era “melhor terem cuidado, pois tinham muita coisa a esconder”. Ontem, Trump elogiou Todd Ricketts como “um empresário imensamente bem-sucedido.”

“É incrível o trabalho que ele e a família Ricketts fazem com o Chicago Cubs – um passo perfeito atrás do outro, levando-o ao Campeonato Mundial. É o que eu quero representando nosso povo”, disse o presidente eleito em um comunicado. “Estou muito orgulhoso por tê-lo em nosso time.”

