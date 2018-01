Apoiadores de Trump são mais inclinados a ver negros de forma negativa, diz pesquisa

NOVA YORK – Apoiadores do candidato presidencial americano Donald Trump são mais inclinados a descrever afro-americanos como “criminosos”, “pouco inteligentes”, “preguiçosos” e “violentos” do que eleitores que apoiaram alguns rivais republicanos nas primárias ou que apóiam a candidata democrata Hillary Clinton, de acordo com uma pesquisa de opinião Reuters/Ipsos.

A pesquisa, realizada antes da eleição para a escolha do sucessor de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos EUA, também mostrou que números significativos de americanos em ambos os partidos, Republicano e Democrata, veem negros de forma mais negativa do que brancos, demonstram ansiedade sobre viver em vizinhanças mais diversas e estão preocupados que políticas de ações afirmativas possam discriminar os brancos.

Republicanos expressaram estas preocupações em maior grau do que democratas, com apoiadores de Trump apresentando visões mais críticas sobre negros.

A pesquisa, conduzida entre março e junho, entrevistou 16 mil americanos e incluiu 21 questões sobre atitudes relacionadas à raça. Foram buscadas respostas de eleitores que apóiam Trump, o provável indicado republicano, e de Hillary, a provável indicada democrata, assim como seu rival, o senador Bernie Sanders.

Também foram entrevistados apoiadores do senador Ted Cruz e do governador de Ohio, John Kasich, os quais concorreram pela nomeação republicana, mas já abandonaram a corrida.

“Trump é um igualitário que acredita em apoiar e proteger todas as pessoas igualmente”, disse Stephen Miller, conselheiro sênior do candidato, sobre a pesquisa. “Isso é um grande contraste com Hillary, cujas políticas têm sido um desastre para afro-americanos e cidadãos hispânicos.” / REUTERS