Artista faz retrato de Trump em campo na Itália

MILÃO – Um artista italiano usou seu trator para transformar um campo, perto da cidade de Verona, em uma imagem gigante do candidato presidencial americano Donald Trump. Dario Gambarin criou em setembro um retrato similar da candidata democrata Hillary Clinton.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gambarin traçou o retrao em um campo de 25 mil metros quadrados e escreveu a palavra “Ciao” debaixo do ombro esquerdo do candidato, remetendo possivelmente a uma suposta derrota de Trump nas eleições.

Ainda assim, de acordo com o diário L’Arena, Gambarin disse que “qualquer coisa pode acontecer nas próximas eleições”. “E no caso de uma derrota, o republicano Trump pode se contentar com meu enorme retrato.”

Gambari escolhe seletas figuras políticas para fazer os retratos que cria com seu trator. Anteriormente, ele já criou retratos de Nelson Mandela, Barack Obama, John F. Kennedy e o papa Francisco. / AP