As mulheres que acusam Donald Trump de agressões sexuais

Várias mulheres americanas acusaram o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, de investidas e agressões

de caráter sexual. Veja alguns casos divulgados pela imprensa americana:

Jessica Leed, agora com 74 anos, ex-empresária

Lugar: um avião

Data: início da década de 1980

“Parecia um polvo (…) suas mãos estavam em toda parte”.

Fonte: New York Times

Rachel Crooks, 33 anos, atualmente recepcionista

Lugar: na saída de um elevador na Torre Trump, em Nova York

Data: 2005

Depois de terem se conhecido e trocado um aperto de mãos, “ele me beijou diretamente na boca”.

Fonte: New York Times

Jill Harth, trabalhou para concursos de beleza

Lugar: Mar-a-Lago, propriedade de Trump na Flórida

Data: 24 de janeiro de 1993

“Estava olhando a decoração e a única coisa de que me lembro é que ele me colocou contra uma parede e botou suas

mãos em todo o meu corpo”.

Fonte: New York Times

Mindy McGillivray, 36 anos, assistente de fotografia

Lugar: Mar-a-Lago, propriedade de Trump na Flórida

Data: 24 de janeiro de 2003

“Isso foi mais um manuseio insistente. Mais do que uma simples carícia. Estava perto do meio das minhas nádegas.

Fiquei chocada.”

Fonte: Palm Beach Post

Natasha Stoynoff, colaboradora da revista People

Lugar: Mar-a-Lago, propriedade de Trump na Flórida

Data: dezembro de 2005

“Trump fechou a porta atrás de nós. Eu me virei e no intervalo de alguns segundos ele estava me colocando contra

a parede e forçando sua língua dentro da minha garganta”.

Fonte: revista People

Cassandra Searles, ex-Miss Washington

Lugar: concurso Miss Estados Unidos

Data: 2013

“Ele provavelmente não quer que eu conte a história dessa época, quando ele continuamente passava a mão nas

minhas nádegas e me convidava para seu quarto de hotel”.

Fonte: sua página do Facebook, divulgada pelo Yahoo!

Temple Taggart McDowell, ex-Miss Utah

Lugar: concurso Miss Estados Unidos em Shreveport, Luisiana

Data: 1997

“No momento que ele veio até mim, me abraçou e me deu um beijo na boca”.

Fonte: NBC News